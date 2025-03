Google Pixel: in arrivo la funzione di rilevamento truffe per chiamate e SMS

Google si prepara a introdurre una nuova funzionalità di rilevamento truffe sui dispositivi Pixel, mirata a proteggere gli utenti da chiamate e messaggi SMS fraudolenti. Questa funzione, annunciata in versione beta lo scorso novembre, sarà disponibile a partire da marzo 2025. ​

Funzionamento della funzione di rilevamento truffe

La nuova funzionalità utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale le chiamate e gli SMS ricevuti, identificando schemi tipici delle truffe. Ad esempio, se un chiamante si spaccia per una banca e richiede urgentemente il trasferimento di fondi a causa di una presunta violazione dell’account, il sistema riconosce questo comportamento sospetto. In tali casi, sullo schermo del telefono comparirà un avviso con la dicitura “Probabile truffa – attività sospetta rilevata per questa chiamata”, accompagnato da una vibrazione del dispositivo. ​

È importante notare che l’elaborazione delle chiamate avviene direttamente sul dispositivo, garantendo la privacy dell’utente. Nessun audio o trascrizione viene memorizzato o inviato ai server di Google. La funzione sarà inizialmente disattivata per impostazione predefinita; gli utenti potranno attivarla manualmente nelle impostazioni del dispositivo. ​

Oltre al rilevamento delle truffe telefoniche, Google sta implementando un sistema di rilevamento delle minacce in tempo reale per le applicazioni dannose, noto come Google Play Protect. Questo strumento fornirà avvisi immediati su app potenzialmente pericolose, con un’attenzione particolare iniziale al stalkerware, software che può raccogliere dati personali o sensibili senza il consenso dell’utente. L’obiettivo è espandere questa protezione anche ad altri tipi di applicazioni dannose in futuro.

Le truffe telefoniche e gli SMS fraudolenti rappresentano una minaccia crescente per gli utenti di dispositivi mobili. I truffatori utilizzano tecniche sempre più sofisticate per ingannare le vittime, spesso fingendosi rappresentanti di istituzioni finanziarie o altre entità affidabili. Questi attacchi possono portare al furto di informazioni personali, perdite finanziarie e compromissione della sicurezza del dispositivo.​

L’introduzione di funzionalità come il rilevamento delle truffe sui dispositivi Pixel rappresenta un passo significativo nella protezione degli utenti. Utilizzando l’intelligenza artificiale per analizzare e identificare comportamenti sospetti, Google mira a ridurre l’efficacia di queste truffe e a fornire agli utenti strumenti migliori per difendersi.​

Per attivare la funzione di rilevamento truffe sul proprio dispositivo Pixel, gli utenti dovranno accedere alle impostazioni del telefono, selezionare la sezione relativa alla sicurezza o alle chiamate e attivare l’opzione corrispondente. Poiché la funzione è disattivata per impostazione predefinita, è consigliabile verificare la disponibilità dell’aggiornamento software che introduce questa funzionalità e procedere all’attivazione manuale.​