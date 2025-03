Offerta Kena super vantaggiosa: ultimi giorni per attivarla

Il tempo stringe per chi vuole approfittare dell’offerta “Kena 4,99 Flash 100 Online“. L’operatore virtuale ha infatti deciso di prolungarne ancora una volta la disponibilità, ma solo fino ai primi giorni di marzo. Questa promozione ha riscosso grande successo tra i consumatori grazie al suo costo contenuto e ai servizi inclusi. Con soli 4,99€ al mese infatti, gli utenti possono usufruire di minuti illimitati, 200 SMS e ben 100GB di traffico dati.

Promo Kena: un countdown che potrebbe non essere definitivo

L’offerta, però, non è aperta a tutti. È riservata esclusivamente ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da alcuni operatori specifici. Tra questi figurano Iliad, Fastweb, Poste Mobile e diversi altri gestori virtuali, con l’eccezione di HoMobile e Very Mobile. L’attivazione prevede un costo iniziale minimo. Infatti è sufficiente una prima ricarica di 5€, lasciando un credito residuo di 0,01 centesimi.

L’offerta “Kena 4,99 Flash 100 Online” è stata riproposta il 12 febbraio, dopo essere scomparsa per un breve periodo dalla homepage del sito ufficiale. Inizialmente, il termine per l’attivazione era fissato al 24 febbraio, ma l’operatore ha deciso di prorogarlo fino al 5 marzo. Il countdown presente sul sito suggerisce che la scadenza sia definitiva. Ma nei documenti ufficiali di trasparenza tariffaria non viene indicata alcuna data limite. Ciò lascia intendere che potrebbero esserci ulteriori estensioni.

Anche la pagina dedicata alle campagne digitali è stata aggiornata per mantenere allineata la nuova scadenza. Non è la prima volta che Kena prolunga questa promozione. Dimostrando così quanto sia apprezzata dalle persone per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo.

Resta ora da capire se l’operatore deciderà nuovamente di estendere l’offerta o se questa verrà definitivamente sospesa dopo il 5 marzo. Chi desidera approfittarne farebbe meglio ad attivarla il prima possibile, evitando il rischio di perdere un’opportunità così conveniente. In ogni caso Kena mette a disposizione moltissime altre soluzioni convenienti adatte a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza e con varie tempistiche di accesso.