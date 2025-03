Meizu: grande ritorno sul mercato con tre nuovi dispositivi

Dopo anni di assenza, Meizu fa il suo grande ritorno. E per farlo ha scelto una vetrina d’eccezione. L’azienda, infatti, ha deciso di presentare i nuovi smartphone al Mobile World Congress 2025 di Barcellona. Un evento atteso e carico di aspettative. Per il suo grande ritorno, Meizu ha deciso di non puntare su dispositivi di fascia alta, presentando tre modelli entry-level. Si tratta dei Note 22, mblu 22 Pro e mblu 22. Tutti e tre i dispositivi presentano Flyme OS basata su Android 15.

Una strategia che sembra voler conquistare una fetta di mercato più ampia. Ciò facendo leva su prezzi competitivi e specifiche tecniche equilibrate. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche principali dei nuovi dispositivi.

Meizu: equilibrio tra prestazioni e fotografia

Il Meizu Note 22 si presenta come il più performante dei tre modelli. Il dispositivo punta su un display LCD IPS da 6,78 pollici. Con risoluzione Full HD+. Al centro del dispositivo c’è il SoC MediaTek Helio G99. Supportato da configurazioni di memoria di 8+128 GB o 8+256 GB. Sul comparto fotografico, Meizu ha deciso di stupire con una fotocamera principale da 108 MP, accompagnata da altre due lenti. Riguardo quest’ultime, ancora non si conoscono le specifiche. La fotocamera frontale da 32 MP promette ottimi selfie. Mentre la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 40W garantisce una buona autonomia. Il Note 22 sarà disponibile in tre colorazioni: Blue, Purple e White Gold.

Per il Meizu mblu 22 Pro c’è un display LCD IPS da 6,79 pollici con risoluzione HD+. Inoltre, è possibile che presenterà una frequenza di aggiornamento elevata, probabilmente di 90 Hz. Il processore è il MediaTek Helio G81. Accompagnato da tre diverse configurazioni di memoria. Ovvero 4+128 GB, 6+256 GB e 8+256 GB. La fotocamera posteriore è da 50 MP. Mentre la selfie camera da 8 MP. Tale configurazione permette buoni risultati per la fascia di prezzo. Anche qui troviamo una batteria da 5.000 mAh, ma con ricarica a 18W. Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Dark Grey, Green e Titanium White.

Infine, il modello Meizu mblu 22, si presenta con un display LCD IPS da 6,79 pollici HD+. Insieme ad un processore Unisoc di cui non sono stati rivelati dettagli. Le opzioni di memoria sono più contenute, con configurazioni da 3+64 GB e 4+128 GB. Il comparto fotografico si limita a una fotocamera principale da 13 MP e una selfie camera da 5 MP. Mentre la batteria da 5.000 mAh supporta una ricarica base da 10W. Le colorazioni disponibili saranno Black, Yellow e Light Blue.

Meizu durante la presentazione al MWC 2025 ha annunciato che la commercializzazione dei nuovi dispositivi avverrà “a breve”. Ma non ha ancora specificato i mercati di destinazione né i prezzi di listino. La scelta di puntare su dispositivi entry-level potrebbe indicare un focus su mercati emergenti o su fasce di utenti alla ricerca di smartphone affidabili, ma economici.