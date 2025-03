Apple TV+: arriva il primo film immersivo per Vision Pro

Apple TV+ ha svelato un progetto innovativo che segna un nuovo passo avanti per il suo catalogo: il documentario “Bono: Stories of Surrender”, in arrivo in streaming il 30 maggio 2025. Oltre alla classica versione 2D, il film sarà disponibile in un formato 3D immersivo, ottimizzato per il visore Apple Vision Pro.

Un’esperienza cinematografica inedita su Vision Pro

Apple ha già sperimentato contenuti pensati per la realtà immersiva, come il cortometraggio Submerged di Edward Berger, ma questa volta il salto è più ambizioso. Gli utenti devono entrare in un’ottica: questo documentario che Apple sta per lanciare non è assolutamente un esempio o un esperimento visivo. Si tratta di un film a tutti gli effetti che andrà ad utilizzare la tecnologia 3D per coinvolgere sempre di più il pubblico.

È chiaro che da questo lavoro viene fuori ancora una volta il forte legame che c’è tra Apple e gli U2. Per chi non lo sapesse infatti si tratta di un rapporto che va avanti ormai da diversi anni e che ha visto succedersi delle collaborazioni molto importanti. Tra le più iconiche in assoluto c’è stato sicuramente anche il rilascio gratuito del celebre album Songs of Innocence su iTunes.

La storia di Bono raccontata attraverso musica e immagini

“Bono: Stories of Surrender” ha delle radici molto importanti. Questo infatti è un film che nasce dallo spettacolo teatrale che il frontman degli U2 ha portato in scena nel 2022. Si tratta di un lavoro ispirato al suo libro autobiografico Surrender: 40 Songs, One Story. Il documentario alternerà immagini dello show a racconti personali, intrecciando la sua storia con esibizioni dal vivo di alcuni dei brani più iconici della sua carriera.

Apple lo descrive come “un’esplorazione visiva audace e lirica” dello spettacolo one-man-show dell’artista. Insomma, ce ne saranno delle belle per gli utenti, soprattutto per gli appassionati del gruppo.