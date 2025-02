Apple TV+ sbarca sul Play Store di Google: ora disponibile per Android

Gli utenti attendevano che tutto ciò accadesse e finalmente eccoci qua: Apple TV+ è finalmente disponibile anche per gli utenti Android. L’applicazione, già presente all’interno del Play Store di Google, può essere scaricata solo da chi riesce a rispettare alcuni requisiti fondamentali. Gli utenti Android che vogliono Apple TV+ devono infatti avere uno smartphone o un tablet che abbia a bordo Android 8.0 o versioni più recenti.

Cosa offre Apple TV+

Apple TV+ propone un catalogo in continua espansione, con serie originali e film esclusivi. Tra i titoli di punta ci sono Ted Lasso, Scissione, Silo, The Morning Show, Slow Horses, Monarch: Legacy of Monsters e Disclaimer. Gli amanti del cinema possono trovare produzioni come Wolfs – Lupi solitari, Napoleone e The Instigators, oltre a documentari dedicati allo sport e alla cultura, tra cui Real Madrid: ¡Hasta el final! e Il mondiale di Messi: l’apice di una leggenda.

Oltre ai contenuti on-demand, Apple TV+ offre anche eventi sportivi in diretta, tra cui:

Friday Night Baseball , con due partite della Major League Baseball ogni settimana;

, con due partite della Major League Baseball ogni settimana; MLS Season Pass, che permette di seguire tutte le partite della Major League Soccer senza limitazioni.

Quanto costa l’abbonamento

Gli utenti Android possono sottoscrivere Apple TV+ direttamente dal Google Play Store, ma al momento l’app non consente l’acquisto o il noleggio di film e serie TV.

Le opzioni disponibili sono:

Apple TV+ a 9,99 € al mese . I nuovi iscritti hanno una settimana gratis;

. I nuovi iscritti hanno una settimana gratis; MLS Season Pass a 12,99 € al mese o 79 € per chi decide di pagare tutto il campionato in un’unica soluzione;

per chi decide di pagare tutto il campionato in un’unica soluzione; Apple TV+ incluso in Apple One . È questa la soluzione con all’interno più servizi Apple ed ha un prezzo che parte da 19,95 € al mese ;

. È questa la soluzione con all’interno più servizi Apple ed ha un prezzo che parte da ; 3 mesi gratuiti per chi acquista un nuovo dispositivo Apple;

per chi acquista un nuovo dispositivo Apple; Incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Apple Music per studenti.

Uno dei punti di forza rispetto a tutte le altre piattaforme è che il proprio abbonamento può essere condiviso con altre cinque persone che dunque potranno accedere con un unico account.