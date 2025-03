Blackview Tab60 Pro in offerta con doppio sconto su Amazon: il prezzo è ottimo

Il Blackview Tab60 Pro è un tablet che abbraccia perfettamente la fascia medio-alta del settore, mettendo a disposizione dei consumatori ottime specifiche tecniche, perfettamente in linea e bilanciate con la sua fascia di prezzo, a partire ad esempio dal display da 10 pollici di diagonale, capace di raggiungere una risoluzione molto elevata, a cui si affianca il processore octa-core T606 ad alte prestazioni.

La configurazione attualmente in promozione su Amazon prevede 12GB di RAM e 128GB di memoria interna (che può essere incrementata con l’ausilio di una microSD fino ad un massimo di 2TB), ma soprattutto permette il collegamento alla rete con connettività WiFi dual-band (sia 2.4 che 5GHz) e SIM in 4G LTE. A rendere l’esperienza ancora più completa ed avvincente ci pensa la batteria da 7700mAh, più che sufficiente per lunghe giornate di utilizzo, oppure una connettività molto estesa, tra cui troviamo il chip GPS, che si completa con sistema operativo Android 15.

Il tablet non è particolarmente grande, né ingombrante, ha uno spesso di soli 8,5 millimetri ed un peso di 543 grammi. E’ facile da tenere in mano, gli utenti che sceglieranno di acquistarlo troveranno all’interno della confezione, oltre al cavo di ricarica e l’alimentatore da collegare alla presa a muro, anche un comoda custodia protettiva, che ne garantisce l’immediato utilizzo, senza la necessità di acquistare accessori aggiuntivi.

Blackview Tab60 Pro: l’offerta Amazon

Il Blackview Tab60 Pro viene proposto in promozione in questi giorni a 229,99 euro su Amazon con uno sconto del 48% rispetto al listino di 439,99 euro, ma sulla pagina che trovate a questo link potete applicare uno sconto ulteriore di 110 euro, inserendo il codice SZBY5ZSN, per arrivare così a dover investire per il suo acquisto solamente 119,99 euro.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon con consegna in tempi ridottissimi presso il vostro domicilio, è prevista la garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica. Ricordiamo che lo sconto di 110 euro non viene applicato in automatico, ma deve essere inserito il codice indicato nell’articolo.