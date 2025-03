Apple iPad Air: rivoluzione dell’esperienza digitale con il chip M3 e la Magic Keyboard

Con l’introduzione del chip M3, il nuovo Apple iPad Air diventa un vero concentrato di potenza. Le performance sono quasi 2 volte più rapide rispetto alla versione con M1 e fino a 3,5 volte superiori rispetto al modello con A14 Bionic. Accanto all’iPad Air con M3, Apple ha aggiornato anche l’iPad con il nuovo chip A16, portando prestazioni solide a un prezzo ancora più accessibile. Cosa significa per l’utente? Maggiore fluidità, che si tratti di creare contenuti, giocare o lavorare in multitasking. Il Neural Engine più veloce del 60% porta funzioni AI avanzate, rendendo così i flussi di lavoro più semplici ed efficaci. Tutto questo senza compromettere l’efficienza energetica, rendendo l’Apple iPad Air perfetto per chi ha bisogno di prestazioni elevate ovunque si trovi.

Il segreto è l’architettura grafica avanzata, che supporta tecnologie come il ray tracing e il mesh shading, rendendo le immagini più dettagliate e i videogiochi incredibilmente realistici. Non serve essere esperti di tecnologia per notare la differenza: chiunque lo utilizzi si accorgerà della velocità e della fluidità. Disponibile in due misure, l’iPad Air si adatta a diverse esigenze. Il modello da 11″ è superportatile, ideale per chi si sposta spesso. Il 13″, con uno schermo più ampio, offre uno spazio maggiore per lavorare e creare. Grazie ai quattro splendidi colori, inoltre, si può scegliere quello che meglio rispecchia il proprio stile. I costi del dispositivo partono dai 729 euro.

Apple Intelligence: la tecnologia al tuo servizio

Ma non è tutto. Il nuovo iPad Air è progettato per supportare Apple Intelligence, un sistema che rende la tua esperienza più intuitiva e personalizzata. Con l’app Foto, basta un tocco per eliminare oggetti indesiderati da una foto. Chi non ha mai sognato di rendere perfetti i propri scatti senza fatica? E chi è solito prendere appunti e disegnare ovunque, la Bacchetta immagini trasforma semplici schizzi in illustrazioni degne di un artista, tutto grazie all’integrazione con Apple Pencil Pro. Con l’aggiunta perfetta di ChatGPT in Siri, è anche possibile interagire con l’IA in modo ancora più fluido. Niente più interruzioni tra una richiesta e l’altra, mentre Siri continua a migliorare, rispondendo a domande sui prodotti Apple o eseguendo azioni complesse. L’iPad Air è realizzato con materiali riciclati, inclusi il 100% di alluminio e terre rare nei magneti. Le batterie, inoltre, contengono cobalto e litio riciclati, riducendo l’impatto ambientale.

Magic Keyboard e iPadOS 18

Apple ha pensato a tutto, compresa la nuova Magic Keyboard per iPad Air. Grazie al trackpad più ampio e ai 14 tasti funzione, è possibile controllare il volume o la luminosità con un semplice tocco. Non serve il Bluetooth, la tastiera si collega magneticamente e si alimenta direttamente dall’iPad stesso. Tutto questo con un design elegante, inclinabile e disponibile in bianco. Prezzo? Si parte da 329 euro per la versione 11″. Infine, con l’integrazione di iPadOS 18, come se non bastasse, le funzioni intelligenti non finiscono mai. L’aggiornamento aggiunge nuove app come le Note matematiche, che consente di risolvere equazioni scritte a mano, la Grafia smart per modificare il testo scritto a mano e nuove funzioni di Registrazione audio e Trascrizione. L’iPad diventa così uno strumento versatile per chiunque.