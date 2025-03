MacBook Air M4: i benchmark mostrano prestazioni pari a quelle di iPad Pro M4

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’arrivo dei nuovi MacBook Air con chip M4 dovrebbe essere alle porte, la conferma del debutto imminente ci arriva grazie ad un’apparizione del laptop su GeekBench, elemento che ci permette di farci una prima idea del salto generazionale che porterà l’introduzione del nuovo chip all’interno di questi prodotti.

all’interno del database della nota piattaforma di benchmark e infatti comparso un dispositivo denominato “Mac 16,12”, le cui specifiche includono un chip a 10 core e 24 GB di RAM, nel dettaglio la macchina esegue una speciale build di macOS Sequoia 15.2, la medesima che Apple rilasciò accidentalmente a dicembre e con la quale ha confermato l’esistenza dei modelli in arrivo dei quali per l’appunto vi stiamo parlando.

I risultati

Per quanto riguarda i punteggi, il nuovo MacBook Air M4 ha registrato un punteggio pari a 55.516, giusto per renderci conto del valore che abbiamo tra le mani, il modello precedente con processore M3 si ferma invece intorno ai 48 o 49.000 punti, le prestazioni della nuova generazione tra l’altro sono perfettamente accomunabili a quelle di iPad Pro M4, ciò si spiega nel fatto che entrambi i dispositivi sono privi di dissipazione attiva e quindi è lecito pensare e aspettarsi che le performance siano paragonabili, invece il MacBook Pro M4 essendo dotato di dissipazione attiva, arriva tranquillamente a circa 57.000 punti nello stesso benchmark.

Ricordiamo inoltre che l’indiscrezioni parlano dell’arrivo di un nuovo MacBook Air con chip M4, ma quest’ultimo non dovrebbe introdurre nulla di nuovo se non per l’appunto il chip aggiornato all’ultima generazione, l’attrattiva rispetto alla gamma precedente dunque risiederà tutta lì, ovvero nel divario prestazionali garantito dal nuovo chip a 3 nm che sicuramente andrà decisamente meglio rispetto al modello precedente, sebbene il tutto sia direttamente connesso e dipendente dall’uso che ne dovete fare, se dovete infatti utilizzarlo solo per navigare in Internet e guardare i contenuti online il chip M3 funzionerà più che bene.