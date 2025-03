Toyota: un nuovo crossover elettrico è in arrivo

Sembra proprio che Toyota abbia deciso di fomentare gli animi con un piccolo teaser che però lascia un alone di mistero attorno alla vettura che ha intenzione di presentare questo mese, la nota azienda infatti ha pubblicato un breve video su YouTube con poche righe all’interno delle quali descrive l’auto in arrivo, quest’ultima viene descritta come caratterizzata “da un design elegante e raffinato da coupé combinato con un’incredibile dinamica di guida, uno spazio, un comfort e una versatilità sorprendenti“.

Qualche idea

Guardando bene il video e schiarendo qualche immagine, ovviamente si possono avanzare delle ipotesi su quale vettura il prossimo 12 marzo verrà svelata dall’azienda giapponese, una candidata potrebbe essere quella del concept Toyota bZ Compact SUV che la casa automobilistica aveva svelato alla fine del 2022 e molto simile per design alla C-HR.

A differire sarebbero però le dimensioni, il concept infatti misurava 4.538 mm lunghezza x 1.888 mm larghezza (specchietti esclusi) x 1.560 mm altezza, dunque decisamente più grande della C-HR.

Nulla si sa invece sulla motorizzazione presente all’interno, è altamente probabile però che la vettura poggerà sulla piattaforma e-TNGA.

Fortunatamente non ci sarà da attendere molto dal momento che la presentazione ufficiale avverrà tra poco meno di 10 giorni, sicuramente avremo a che fare con un nuovo modello che punterà forte anche sul prezzo dal momento che da sempre le vetture elettriche necessitano di uno smaltimento dei prezzi per diventare decisamente più accessibili e popolari, ovviamente l’azienda vorrà puntare forte sull’accesso a un pubblico ampio per poter dire la sua in un mercato altamente competitivo che vede il dominio di America e Cina con marchi come Tesla e BYD.

Non rimane dunque che attendere per scoprire ulteriori dettagli tecnici in merito alla dotazione di bordo e gli optional e ovviamente per sapere se ci saranno altre varianti con motorizzazioni ibride o a motore endotermico.