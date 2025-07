BYD raffredda l’entusiasmo: Ungheria rimandata al 2026

BYD, è la multinazionale cinese che produce veicoli elettrici e batterie per tutto il mondo.

Si tratta di uno dei produttori maggiori di questa tipologia di servizi, nonché il primo produttore per quanto riguarda i veicoli elettrici elettrificati.

L’ultimo progetto del colosso dei veicoli elettrici cinese prevedeva l’avvio della produzione in uno stabilimento di Szeged, in Ungheria per il 2025.

Tuttavia, a causa di diversi motivi, è stato comunicato uno spostamento dell’inizio della produzione al 2026, inoltre un altro aspetto è che saranno sviluppati meno veicoli rispetto al previsto.

BYD, ritardi in Ungheria. I motivi dietro lo spostamento della produzione

Come detto in precedenza, secondo alcune indiscrezioni il produttore cinese di veicoli elettrici, posticiperà l’inizio della produzione nell’impianto ungherese al 2026.

Non solo vi sarà un ritardo delle tempistiche, ma a quanto pare un altro cambiamento riguarderà il numero di veicoli messi in produzione nei primi due anni. Ci si aspettava la realizzazione di circa 150.000 veicoli, ma il loro sviluppo verrà In gran parte ridotto.

Questi rallentamenti nella produzione rappresentano un problema sostanziale per l’Unione Europea, che puntava in una produzione così grossa sul suo territorio.

Infatti, in concomitanza con i rallentamenti della produzione in Ungheria, BYD ha deciso di dare un’importante accelerata alla produzione dei suoi veicoli in Turchia.

La produzione dei veicoli elettrici di BYD in Turchia era inizialmente prevista per la fine del 2026 a Manisa. Tuttavia, secondo le indiscrezioni ci sarà un anticipo dell’apertura, con una capacità di produzione maggiore rispetto a quella prevista per l’Ungheria.

I motivi di questi rallentamenti e accelerazione sono da imputare soprattutto ai dazi e al costo del lavoro decisamente più basso in Turchia rispetto al paese europeo.

I veicoli destinati alla produzione ungherese dovrebbero essere i Dolphin, i Seahull e gli Atto 3.

E si dovrà attendere almeno il 2026 per l’inizio della produzione di questi modelli in Ungheria.