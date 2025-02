Tesla, aggiornamento in arrivo per Model S e Model X

La casa automobilistica Tesla continua a lavorare sui suoi progetti che puntano a conquistare sempre più utenti in tutto il mondo. Dopo aver visto la presentazione della nuova Model Y Juniper si continua a parlare dell’azienda di Elon Musk. Arrivano infatti alcune recenti dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal Vice President of Vehicle Engineering di Tesla, Lars Moravy.

Secondo quanto affermato da Moravy, dunque, c’è un’importante novità da parte dell’azienda statunitense e riguarda proprio modelli come la Model S e la Model X. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi a questi modelli che sembravano essere stati dimenticati dal marchio.

Tesla: novità in arrivo per Model S e Model X

L’obiettivo della casa automobilistica Tesla è sempre stato quello di portare avanti strategie ottimizzate al fine di soddisfare gli utenti sotto differenti aspetti. Non solo proponendo veicoli efficienti e dal design curato, bensì offrire sempre ottimizzazioni e aggiornamenti per i veicoli anche una volta giunti su strada.

Sarà proprio un aggiornamento quello a cui Tesla sta lavorando al fine di migliorare l’esperienza di guida dei veicoli Model S e Model X. Non a caso, infatti, il Vice President of Vehicle Engineering di Tesla, Lars Moravy rispondendo a una domanda in merito a tali vetture ha fatto sapere che l’aggiornamento di qualche anno fa è stato più grande di quanto la maggior parte delle persone pensasse in termini di architettura e struttura. Sottolineando, inoltre, l’intenzione di voler dare un po’ di attenzione quest’anno visto che ognuno ha un piccolo posto nel cuore per la Model X e la S.

Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito alla nuova decisione del marchio di Elon Musk per aggiornare due vetture che sembravano essere state messe da parte. Non si esclude che, in caso di restyling, le vettura seguano il nuovo linguaggio di design adottato da Tesla.