Smart Connect ottimizza l’esperienza utente con Moto AI

Lo Smart Connect nasce come ecosistema digitale con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un’esperienza multi-device ottimizzata. Una soluzione ideata nel corso dello scorso anno dai marchi Lenovo e Morotola, ben conosciuti per essere da anni attivi nel campo dell’elettronica.

La ricerca di un’esperienza sempre più fluita ha spinto, dunque, un numero superiore a nove milioni di utenti mensili a procedere con l’integrazione della Smart Connect nella vita di tutti i giorni. Non a caso, infatti, la connettività del display Miracast, gli Smart Clipboard e l’App Streaming sono solamente alcune delle soluzioni del vasto ecosistema che offre l’opportunità di entrare in un’esperienza totalmente fluida e immersiva. Ciò nonostante una novità in arrivo andrà a migliorare ulteriormente l’esperienza utente.

Smart Connect: esperienza ottimizzata con Moto AI

L’ecosistema Smart Connect creato da Lenovo e Motorola non offre ancora un’esperienza utente perfetta, secondo le due aziende. Ecco, dunque, che decidono di rendere ancora più unici l’integrazione e la gestione dei file tra diversi dispositivi con l’arrivo di una nuova generazione.

Una nuova generazione di Smart Connect che avrà funzionalità ottimizzate per l’utente grazie a Moto AI. Ma di cosa si tratta? Quel che sappiamo, per il momento, è che Moto AI consente di elevare le esperienze tra dispositivi non solo ottimizzando ma anche semplificando le procedure.

Un ripasso di una presentazione diventa dunque molto più semplice rispetto al passato anche quando si è in viaggio. Moto AI, infatti, grazie a comando vocale o testuale, consente all’utente di trasmettere un qualunque contenuto presente sullo smartphone a un dispositivo come TV, PC o tablet. Inoltre, grazie all’AI Search, l’utente ha la possibilità di recuperare in pochissimo tempo qualsiasi documento memorizzato sul tablet Lenovo YOGA Tab Plus. Che dire? Smart Connect è un’ecosistema perfetto per trovare tutte le informazioni di cui si ha bisogno, in pochi secondi, risparmiando tempo ed energia.

Con Moto AI e AI Search, dunque, produttività, intrattenimento e connettività multi-dispositivo saranno sempre a portata dell’utente.