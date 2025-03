Mercedes taglia i costi: licenziamenti entro il 2027

Mercedes ha nei propri piani la riduzione della sua forza lavoro in Cina entro il 2027. Secondo fonti vicine alla compagnia, questa mossa sarebbe atta diminuire del 25% i costi legati al personale. La decisione è un passo importante in una strategia di contenimento globale dei costi. A Stoccarda, infatti, i vertici starebbero valutando la possibilità di licenziare dal 10% al 15% dei dipendenti. I reparti più colpiti potrebbero essere quelli delle vendite e delle finanze. Ma davvero si prevede solo un ridimensionamento nelle aree amministrative Mercedes? Nel quadro di queste manovre, è possibile che anche altri settori vengano toccati, non solo quelli ora conosciuti. I servizi IT e il settore legale potrebbero essere le prossime aree sotto la scure. La mossa di Mercedes arriva in un periodo complesso, segnato da tensioni globali e da un significativo rallentamento dell’economia cinese. Come reagiranno i dipendenti e il mercato cinese, che costituisce una delle principali piazze per le case automobilistiche?

La strategia globale di Mercedes: risparmiare e crescere

Il piano di tagli in Cina ha una base precisa, una motivazione forte. Mercedes sta infatti affrontando una crisi di profitti dovuta alla crescente concorrenza sui prezzi nel Paese. A questo problema si aggiungono anche le tensioni politiche ed economiche a livello globale. La guerra commerciale tra USA e Cina sta aggravando di parecchio la situazione già così complessa. La casa tedesca sta cercando di snellire la propria struttura per essere più competitiva. Ciò non significa tuttavia abbandonare del tutto il mercato cinese. Anzi, Mercedes sta cercando al contrario di rafforzare la propria presenza. La società sta puntando su accordi con fornitori locali e aumentando la localizzazione della produzione. Uno step che mira a rendere i suoi prodotti più competitivi e meno vulnerabili agli sviluppi geopolitici. Mercedes sta dunque cercando di mantenere un equilibrio difficile: da un lato ridurre i costi, dall’altro non perdere terreno in uno dei mercati più strategici, cosa non proprio semplice. Riuscirà Mercedes a raggiungere i suoi obiettivi senza compromettere la sua posizione in Cina? Eh beh, lo vedremo.