Xiaomi: al MWC 2025 presenta i suoi nuovi monopattini elettrici

Durante il Mobile World Congress 2025 di Barcellona, Xiaomi ha presentato una serie di novità interessanti. Quest’ultime spaziano in diversi settori. Tra i protagonisti dell’evento, spiccano i nuovi monopattini elettrici. Appartenenti alla gamma Xiaomi Electric Scooter 5 Series. Si tratta di dispositivi pensati per migliorare l’esperienza di mobilità urbana. Ciò grazie a prestazioni potenziate e un design ottimizzato. Ideali per gli spostamenti veloci all’interno delle città.

Xiaomi rinnova il settore dei monopattini elettrici

Il modello di punta della nuova serie, Xiaomi Electric Scooter 5 Max, si distingue per le sue caratteristiche avanzate. Presenta dimensioni pari a 1194 mm x 586 mm x 1272 mm da aperto. Mentre 1194 mm × 583 mm × 565 mm da chiuso. Il nuovo monopattino pesa 22,3 kg. Ed è in grado di supportare un carico pari a 120kg. Presenta sospensioni anteriori e posteriori a doppia molla idraulica. Caratteristiche che gli permettono di garantire una guida fluida. Il motore, con una potenza di picco di 1.000 W (400 W continua). Quest’ultimo consente di affrontare pendenze fino al 22%. Inoltre, raggiunge una velocità massima di 25 km/h. La batteria da 477Wh mette a disposizione un’autonomia fino a 60km. Ciò con un tempo di ricarica standard di 9 ore. Valore che può essere ridotto a 3 ore utilizzando il caricatore rapido opzionale.

Tra le funzionalità innovative spiccano il sistema di recupero intelligente dell’energia. A quest’ultimo si unisce anche il Traction Control System (TCS). Elemento che fornisce maggiore stabilità su superfici scivolose. Infine, è presente la modalità di illuminazione automatica. Il prezzo di lancio di tale monopattino è di 599,99 euro. Oltre al modello di punta sono disponibili anche altre varianti. modello Il Xiaomi Electric Scooter 5 è dotato di un motore da 700 W di picco (350 W continui). Quest’ultimo garantisce una velocità di 25km/h. Con un’autonomia di 60 km. La batteria da 477 Wh gli permette di affrontare pendenze fino al 18%. Il suo prezzo di lancio è pari a 399,99euro.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro, invece, risulta simile al modello “Max”. Ciò sia per potenza che autonomia. Presenta un motore da 1.000 W di picco (400 W continui). E una batteria da 477 Wh. Il suo prezzo di lancio è di 499,99 euro. Infine, il modello Xiaomi Electric Scooter Elite è più leggero e compatto. Presenta un motore da 700 W di picco (400 W continui) e un’autonomia di 45 km. Ciò grazie alla batteria da 367 Wh. La velocità massima è di 20 km/h. Mentre la capacità di superare pendenze arriva al 20%. Il suo prezzo di lancio è di 359,99 euro. Con tali novità Xiaomi rinnova il suo impegno nel settore tecnologico. Non resta che attendere e scoprire come si inseriranno tali innovazioni nel mercato della mobilità urbana.