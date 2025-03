Apple iPhone 17 Pro, modifiche per i video per avvicinare i creator

Nei tempi moderni sempre più persone hanno la disposizione di uno smartphone. Infatti, oggi troviamo sul mercato tante case produttrici che cercano di offrirci il meglio. Una di queste, penso che tutti noi almeno una volta nella vita ne abbiamo sentito parlare, è Apple. Il marchio della mela sta cercando di spingersi sempre di più per soddisfare le richieste dei clienti con il nuovo iPhone.

L’iPhone 17 Pro, finalmente Apple sta introducendo nuove modifiche per i video.

Probabilmente, qualcuno ha eroso nell’arco del tempo il vantaggio che ha avuto Apple e i suoi iPhone in termini di registrazione video e creazione contenuti. Comunque, secondo gli ultimi rumor con i nuovi iPhone “Pro” a Cupertino, rintrodurrà Apple come sfidante nel mercato dei dispositivi di registrazione performanti. A parlare delle doti riguardo la fotocamera di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max è una voce molto importante, ce ne parla infatti Mark Gurman nell’ultima edizione della newsletter Power On, dove si può trovare un’anteprime dei prossimi gioielli di Cupertino. Secondo il giornalista di Bloomberg, tra i vari obbiettivi che si era fissata l’azienda della Silicon Valley, quando era a inizio sviluppo, è pianificare la serie degli iPhone 17, c’era quello di considerare le preferenze di vloggers e creator.

Così i progettisti di Apple hanno sviluppato il dispositivo con delle novità che potessero soddisfare le richieste dei vloggers o per lo meno far si che il nuovo iPhone sia ancora in grado di svolgere la maggior parte del loro lavoro. Bloomberg si è sbilanciato per andare a fondo nella questione. Secondo le informazioni raccolte, i nuovi iPhone “Pro” confermeranno di montare una fotocamera con teleobbiettivo 5x a tetraprisma, che ha già esordito su iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. Inoltre si punterà su una stabilizzazione elettronica delle immagini migliorata per tutti e tre gli obbietti posteriore, ci sarà anche una migliore posizione dei microfoni per far si da avere un audio più chiaro senza l’ausilio di microfoni esterni.