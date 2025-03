WhatsApp migliora gli aggiornamenti di stato con nuove funzioni

WhatsApp ha da sempre cercato di arricchire le proprie funzionalità. Il motivo? Cercate di garantire un’esperienza sempre più interattiva. Dopo aver introdotto la possibilità di aggiungere la musica agli aggiornamenti di stato, l’app non si ferma. Lancia infatti una nuova opzione, questa volta ispirata alle dinamiche dei social network come Instagram. Ecco quindi che la versione beta 2.25.5.20 di WhatsApp per Android ha introdotto una funzione innovativa. Ovvero la possibilità di trasformare una semplice foto in un “foto adesivo” per l’aggiornamento di stato.

Una mossa strategica per integrare WhatsApp e Instagram

In pratica, gli utenti possono ora selezionare un’immagine dalla propria galleria. Da qui modificarla o ritagliarla per evidenziare una specifica parte e poi applicare una cornice tra le opzioni predefinite. Le forme disponibili includono rettangoli, cerchi, cuori, stelle, e molte altre. Permettendo così di adattare l’immagine al proprio stile. In più è possibile spostare e ridimensionare l’immagine adesiva, rendendo ogni stato più personale e creativo. Questa novità, seppur interessante, non è ancora disponibile per tutti. Anzi, al momento è in fase di test su un numero ristretto di persone della versione beta.

La nuova funzionalità di WhatsApp sembra seguire una strategia ben precisa. Ossia quella di rendere più simile l’esperienza utente tra le varie piattaforme di Meta, come Instagram e Facebook. Infatti la piattaforma di messaggistica intende fare proprio come IG. In quanto l’ app permette di arricchire i post con adesivi e decorazioni creative. In più WhatsApp si sta adattando per offrire un’esperienza più ricca anche nella creazione degli aggiornamenti di stato. Tale aggiornamento permette quindi agli utenti di esprimere maggiore creatività. Ma favorisce anche una transizione più fluida tra le diverse piattaforme. Così, chi è già abituato a modificare le foto su Instagram troverà una funzionalità simile anche su WhatsApp. Senza però dover apprendere nuove modalità.

Nonostante l’introduzione di questa funzionalità, non ci sono ancora dettagli ufficiali riguardo alla sua distribuzione su larga scala. Bisogna quindi stare ad aspettare ulteriori sviluppi.