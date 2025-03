HUAWEI FreeArc: gli auricolari Open-Ear che vi faranno dimenticare gli auricolari In-Ear!

Design e Materiali

Il cofanetto ha una forma quadrata con bordi stondati e le dimensioni non sono esattamente compatte, misura infatti 6.8 cm di larghezza e profondità e poco più di 2 cm di altezza, con un peso che si ferma a 86 grammi.

Gli auricolari, però, sono estremamente leggeri e pesano meno di 10 grammi ciascuno.

La chiusura del cofanetto e l’ancoraggio degli auricolari sono magnetici, garantendo una chiusura sicura e stabile.

Sul fronte del cofanetto, è presente un LED di stato, mentre sul retro si trova l’ingresso USB Type-C per la ricarica. Il pulsante per avviare il pairing è situato all’interno.

Il design degli HUAWEI FreeArc, viene definito dal costruttore come Open-ear a triangolo ed è costituito da tre parti principali: la capsula auricolare, l’archetto di sostegno a forma di C che finisce in una sorta di “goccia” stabilizzatrice.

L’archetto ha un’anima realizzata in nichel-titanio (Ni-Ti) ad alte prestazioni, con uno spessore di 0,7 mm e memoria di forma per adattarsi meglio alla forma delle orecchie.

Sono rivestite in silicone liquido ultra morbido, incredibilmente confortevole al contatto con la pelle, ma un po’ sporchevole.

La forma è stata studiata da Huawei sfruttando un database di ricostruzione 3D di migliaia di campioni di orecchie umane, studiano un sistema di 3 punti di appoggio che garantisce, insieme al gran lavoro sulla scelta dei materiali, grande stabilità e sensazione di leggerezza anche in movimento.

Nelle attività sportive all’aperto, indossare cuffie in-ear molto isolanti può rivelarsi una scelta pericolosa, specialmente durante attività che si svolgono in mezzo a macchine, bici e pedoni come jogging o ciclismo.

Il design Open-Ear consente invece di ascoltare la musica senza sovrastare i suoni ambientali, permettendo di sentire il traffico, una eventuale veicolo in avvicinamento o un colpo di clacson. Una bella sicurezza in più !

Questo design si è rivelato perfetto anche nelle mie lunghe giornate in ufficio, dove le ho indossate al mattino e tolte la sera senza provare fastidio alternando continuamente call dal PC e chiamate dallo smartphone.

Resistenti ad acqua e polvere con certificazione IP57, anche i microfoni sono resistenti ad acqua e polvere e possono essere utilizzati anche in caso di temporali, garantendo la protezione da pioggia e sudore

Le colorazioni disponibili sono nere, grigie e verdi.

Qualità del Suono, Cancellazione del Rumore e Chiamate

Compatibili con i codec audio AAC e SBC, gli auricolari HUAWEI FreeArc sono dotati di un driver altamente sensibile da 17×12 mm, caratterizzato da una struttura acustica simmetrica e un diaframma in materiale composito con placcatura in titanio.

Grazie agli algoritmi Adaptive Equal-loudness e Dynamic Bass, i bassi e i suoni ad alta frequenza risultano molto più ricchi e dettagliati rispetto a quanto ci si aspetterebbe dalla conduzione aerea dell’audio.

L’algoritmo Adaptive Equal-loudness compensa la percezione del volume sonoro in base alla frequenza, mentre l’algoritmo Dynamic Bass regola dinamicamente il boost dei bassi per ottenere una qualità ottimale.

Questo è possibile grazie al sistema Reverse Sound Waves creato da Huawei, che riduce al minimo la dispersione del suono e migliora l’esperienza di ascolto, indirizzando l’audio direttamente verso il canale uditivo. Tecnologia che garantisce che il suono venga diretto verso l’orecchio senza dispersioni.

Gli auricolari sono dotati di una tripla cancellazione del rumore intelligente, che combina la cancellazione fisica del rumore, un algoritmo di rete neurale (NN) e la tecnologia di beamforming.

La cancellazione fisica del rumore riduce i suoni indesiderati attraverso materiali specifici, mentre l’algoritmo di rete neurale analizza e adatta in tempo reale il suono per eliminare ulteriormente il rumore.

La tecnologia di beamforming utilizza più microfoni per focalizzare la captazione del suono, migliorando la qualità delle chiamate e della musica.

Huawei FreeArc presentano anche un layout a doppio microfono, strategicamente posizionato più vicino alla bocca e abbinato a un condotto a L resistente al vento.

Questo design minimizza efficacemente il rumore del vento, garantendo una chiara cattura della voce anche in ambienti esterni.

Con la capacità di resistere al rumore del vento fino a 4 m/s, gli auricolari HUAWEI FreeArc si rivelano all’altezza del marchio, sempre al vertice della categoria per quanto riguarda la qualità delle chiamate.

I nostri interlocutori non percepiranno i movimenti attorno a noi grazie all’ottima cancellazione del rumore.

Software e funzioni

Su Huawei AppGallery e su AppStore (iOS) è disponibile Ai Life, un’applicazione sviluppata per gestire tutti i dispositivi wearable di Huawei.

Con questa app, è possibile effettuare l’accoppiamento degli auricolari, monitorarne lo stato di connessione e carica, aggiornarli, personalizzare l’equalizzazione e i comandi.

Davvero pratico il sottomenu “Centro di Connessione”, che consente di gestire la multi-connessione a due dispositivi contemporaneamente, funzionando perfettamente senza interruzioni nei continui passaggi tra PC per conference calls e telefonate dallo smartphone.

Dall’app è possibile personalizzare l’equalizzazione, i comandi e regolare l’audio con quattro modalità:

Predefinito,

Eleva

Acuti più intensi

Voci.

È inoltre possibile aggiungere equalizzazioni totalmente personalizzate.

Ottima la ricezione anche se ci si allontana dalla fonte, è possibile cambiare stanza e avere muri e porte che si interpongono tra gli auricolari e il segnale, grazie alla ricezione ultra-long (100 metri in ufficio e 400 metri in spazi aperti). Dal menu impostazioni, possiamo attivare anche la modalità a bassa latenza, consigliata per videogiochi e video.

Anche le gestures funzionano molto bene, risultando intuitive e pratiche: lo swipe è comodissimo per regolare il volume, abbiamo il doppio tap per play/pause e rispondere/chiudere chiamate, e il triplo tap per passare alla traccia successiva.

Con la pressione prolungata, si può richiamare l’assistente vocale.

I comandi sono spiegati chiaramente in un rapido tutorial diviso in tre semplici passaggi.

Con EMUI 13 o versioni successive, supportano la condivisione audio, permettendo di collegare due paia di auricolari HUAWEI FreeArc o della serie FreeBuds a un singolo smartphone Huawei o HUAWEI MatePad.

Autonomia

Ogni auricolare garantisce 7 ore di riproduzione musicale, che diventano 28 ore complessive di autonomia utilizzando la custodia di ricarica.

Inoltre, grazie alla ricarica rapida, è possibile ricaricare gli auricolari in soli 10 minuti per ottenere 3 ore di ascolto continuo.

Il dato sembra reale, le ho utilizzate ininterrottamente per 4 giorni tra lavoro (dove per due giorni le ho indossate per 8 ore consecutive), metropolitana e allenamenti e il mio cofanetto ha ancora il 40% di carica residua.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo di listino degli HUAWEI FreeArc è di 119 euro, un ottimo prezzo considerando la qualità dei materiali e la resa dei microfoni. Inoltre, grazie al codice ATEMOOSE30, è possibile ottenere uno sconto di 30 euro, acquistandoli a soli 89 euro sul sito ufficiale del produttore al seguente link.

Questi auricolari Open Ear consentono di effettuare chiamate cristalline e di ascoltare musica con una qualità che si avvicina a quella delle cuffie in-ear, senza farle rimpiangere.

Sono consigliati a chi pratica sport all’aperto e desidera ascoltare la propria playlist di allenamento senza isolarsi dai suoni dell’ambiente circostante, garantendo così la sicurezza.

Inoltre, sono perfetti per essere indossati a lungo, eliminando la fastidiosa sensazione di “tappo” tipica dei gommini negli auricolari.

Ideali per lunghe giornate di lavoro in ufficio: non stancano mai e stupiscono per comodità e qualità.

Personalmente, sono diventati i miei compagni di lavoro e di allenamento inseparabili delle ultime settimane.