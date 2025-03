Samsung Galaxy S25 Edge: un esperimento esclusivo

Samsung si prepara a lanciare un nuovo dispositivo, il Galaxy S25 Edge. Secondo il sito sudcoreano SEDaily, il debutto ufficiale in Corea sarebbe previsto per il 16 aprile. Mentre la disponibilità effettiva potrebbe slittare all’inizio di maggio. Non sarà facile però metterci le mani sopra. La produzione iniziale sarà estremamente limitata, con appena 40.000 unità disponibili. Una quantità decisamente inferiore rispetto ai milioni di device venduti annualmente dalla serie Galaxy S.

Samsung Galaxy S25 Edge: hardware premium e posizionamento di mercato

Il Galaxy S25Edge si distingue per uno spessore record. Secondo le indiscrezioni, potrebbe essere inferiore ai 6mm. Anche se alcune fonti suggeriscono una misura più vicina ai 6,5mm. Questa scelta progettuale impone dei compromessi, soprattutto nel comparto fotografico e nella batteria. Lo smartphone monterà una fotocamera principale da 200MP e una ultra-grandangolare da 12MP. Mentre la batteria avrà una capacità di circa 4.000mAh.

Dal punto di vista delle prestazioni, il nuovo Galaxy S25 Edge sarà equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo stesso adottato dagli altri modelli di punta della serie S25. In più, potrebbe integrare una camera di vapore più grande per migliorare la dissipazione del calore. Un aspetto fondamentale considerando il design ultrasottile.

Il dispositivo è stato mostrato al pubblico durante la presentazione dei Galaxy S25 standard, seppur protetto da una teca trasparente. Sarà disponibile in tre colorazioni: nero, blu e argento. Anche il prezzo rappresenta una sorpresa. Poiché si prevede che sarà più alto rispetto al modello base della serie S25. Inizialmente si ipotizzava una collocazione tra la versione Plus e la Ultra, ma sembra che Samsung abbia deciso di posizionarlo più in alto nella fascia premium.

Resta da capire se questa strategia avrà successo. La riduzione dello spessore rappresenta un’innovazione interessante. Ma alcuni utenti si interrogano sui compromessi tecnici che essa comporta. Il Galaxy S25 Edge è un prodotto di nicchia, destinato a chi cerca un design raffinato a discapito di alcune caratteristiche tradizionali.