Huawei, il probabile debutto di Pocket 3

Arrivano novità per quanto riguarda il mercato della tecnologia, tramite nuovi prodotti che potrebbero arrivare da un momento all’altro, ad esempio uno di questi è il Huawei Pocket 3.

Parliamo di un telefono che va oltre l’immaginazione, tramite il suo design futuristico e la sua tecnologia.

Huawei, arrivano novità?

Sta per arrivare un prodotto che va oltre l’immaginazione. Parliamo di un prodotto svelato dal responsabile del Consumer Business Group dell’azienda Richard Yu, riproponendo quanto è già detto pubblicamente verso la fine dicembre dello scorso anno. Già precedentemente erano eseguite delle ipotesi per quanto riguarda il tablet tri-fold che va a diventare un notebook fino alla serie Pura80. Lo stesso manager si è fatto sfuggire qualche dettaglio come ad esempio che il dispositivo che tutti i vari consumatori cinesi andranno ad acquistare è uno smartphone.

Per svelare il tutto basterà aspettare a marzo, quindi manca all’incirca un mese dall’annuncio stesso, e fino ad adesso si possono fare solo delle ipotesi. I prodotti di Huawei saranno senza dubbio presenti in numero maggiore di uno, in tutto il 2025. Il prossimo sulla lista attualmente pare essere il Pocket 3.

Il nuovo dispositivo pieghevole andrà a sostituire il modello Pocket 2 annunciato a febbraio 2024, il quale punterà senza dubbio la scalata per Huawei nel mercato. Nel settore dei pieghevoli però ha già perso del terreno e con questo nuovo dispositivo si spera il contrario.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo Huawei, ancora nessuno sa niente. Le uniche informazioni che si hanno per il nuovo Pocket 3 è la sua capacità di sdoppiarsi. Ancora non si sanno le differenze tra le due versioni o che peso e dimensioni siano poi successivamente ridotte rispetto la generazione precedente.

Un nuovo prodotto che si avventurerà nel mercato e lo stesso Richard Yu è molto convinto che quest’ultimo venderà moltissimo in Cina. Questo per due motivi, ovvero le specifiche impressionanti e il suo prezzo accessibile.