HMD MWC 2025: sicurezza e tech con il Fusion X1, gli Amped Buds e i dispositivi Barça

Al MWC 2025 a Barcellona, Human Mobile Devices (HMD) ha svelato una gamma di dispositivi innovativi, tra cui lo smartphone HMD Fusion X1. Questo dispositivo, pensato per le famiglie, è stato sviluppato in collaborazione con Xplora e punta a garantire un controllo completo sull’uso dello smartphone da parte dei minori. Secondo HMD, il 52% dei bambini tra 8 e 12 anni lamenta un uso eccessivo del telefono. E i genitori? Il 75% teme per la sicurezza online dei figli. La soluzione proposta dall’azienda mira a rassicurare i genitori preoccupati, offrendo strumenti avanzati come il monitoraggio della posizione e una modalità che limita le distrazioni scolastiche.

HMD Amped Buds: audio e ricarica innovativi

Tra le novità, spiccano anche gli HMD Amped Buds, auricolari wireless che uniscono una qualità audio superiore alla praticità della ricarica magnetica. Gli utenti potranno ascoltare musica fino a 95 ore grazie alla custodia magnetica da 1600mAh. Questi auricolari, con cancellazione attiva del rumore, sono compatibili con la ricarica Qi2. La società ha progettato il dispositivo per gli utenti più esigenti, senza rinunciare a un design leggero e resistente. In che modo questi auricolari rivoluzioneranno l’esperienza d’ascolto quotidiana? Con una connessione solida e un’autonomia che farà la differenza. La custodia di ricarica può fungere anche da powerbank, estendendo l’autonomia dei dispositivi compatibili, come smartphone, in situazioni di emergenza.

Barça e HMD: una collaborazione esclusiva

HMD ha inoltre presentato una collaborazione unica con il FC Barcellona, lanciando due dispositivi per i tifosi: l’HMD Barça 3210 ed il Barça Fusion. Il Barça 3210, ispirato al mitico Nokia 3210, con una versione speciale del gioco Snake, che fa scendere in campo i colori blaugrana. Mentre il Barça Fusion è dotato delle firme UV dei giocatori e una modalità detox per limitare le distrazioni. È una scelta curiosa, ma in linea con l’attenzione dell’azienda verso un uso più consapevole della tecnologia. E i fan? Si sentiranno più vicini alla squadra anche grazie alle suonerie personalizzate dai calciatori.

Feature phone in crescita

Non solo smartphone e auricolari. HMD ha ampliato la sua offerta di feature phone con modelli come l’HMD 130 Music, l’HMD 150 Music e l’HMD 2660 Flip. L’interesse per questi dispositivi è cresciuto, soprattutto tra chi cerca telefoni semplici con una lunga durata della batteria. Molti utenti preferiscono limitare il tempo online e adottare uno stile di vita più minimalista. HMD lo sa bene e ha puntato sulla digital detox, proponendo feature phone con torce a LED, radio FM e altoparlanti potenziati. Chiunque desideri disconnettersi, senza rinunciare alle funzioni essenziali, potrà trovare in questi telefoni la soluzione ideale.