Huawei FreeArc, comfort ed esperienza sonora eccellenti per amanti dello sport

Il colosso cinese Huawei presenta al mondo intero i primi auricolari open-ear che si contraddistinguono grazie a un design ad archetto. I Huawei FreeArc sono stati dunque progettati per tutti quegli utenti che sono alla ricerca di una soluzione ideale da poter utilizzare durante le sessioni di sport e allenamento.

Non a caso, la progettazione con archetto consente all’utente di avere un’esperienza sonora di elevata qualità mantenendo, al tempo stesso, un comfort ideale anche durante la corsa o le sessioni di allenamento.

Huawei FreeArc: comfort e qualità sonora elevati

Chi vorrebbe rinunciare a un’esperienza sonora elevata durante le sessioni di sport? Certamente nessuno ma molto spesso le soluzioni che il mercato offre non rispondono a tali esigenze. Ecco perché Huawei ha deciso di progettare i primi auricolari open-ear progettati pensando all’utente che vuole comunque avere a portata di mano un’ottima qualità auto e un comfort prolungato.

Non a caso, il design ad archetto, grazie al design ergonomico che si contraddistingue grazie al C-bridge, è in grado di offrire bassi potenti suono perfetto per un’esperienza immersiva in qualsiasi luogo. La presenza della certificazione IP57 rende questi auricolari perfetti per qualsiasi attività sportiva anche in caso di pioggia.

Ma qual è l’altro punto di forza dei Huawei FreeArc? Tre elementi chiave che li contraddistinguono dagli altri prodotti, ovvero Comfort Droplet, Acoustic Bean e C-Bridge. Propio il C-Bridge, grazie alla composizione in lega di nichel-titanio in memory foam, è in grado di adattarsi senza problemi alle orecchie dell’utente. Inoltre il rivestimento della superficie realizzato con un silicone liquido ultra-morbido, delicato per la pelle, rende questi auricolari unici e confortevoli. Non manca, infine, la certificazione SGS Smart Green Medal che assicura il massimo della sicurezza, mentre la presenza dell’algoritmo Adaptive Equal-loudness offre una regolazione automatica del suono creando un mix perfetto tra bassi e alti.

Naturalmente Huawei ha creato questa soluzione pensando anche a un’esperienza adeguata per effettuare chiamate senza interruzioni grazie alla connessione stabile. Tutti gli utenti che non vedono l’ora di provare questi nuovi auricolari Huawei possono acquistarli direttamente dallo store ufficiale dell’azienda.