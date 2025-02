Mercedes rivoluziona il lusso: niente più schermi enormi

Mercedes-Benz sta cambiando rotta. Gorden Wagener, Chief Design Officer della casa automobilistica, ha dichiarato che il vero lusso non risiede più nei grandi schermi. L’azienda, che in passato ha puntato fortemente sull’Hyperscreen da 56 pollici, ora cerca di andare oltre. “Ogni auto ha un grande schermo oggi”, ha spiegato Wagener, riconoscendo che questo non è più un elemento distintivo per i veicoli di alta gamma. Cosa rende quindi unica un’auto di lusso? La risposta, secondo il designer, sta nella raffinatezza e nell’artigianalità. Mercedes non intende eliminare completamente gli schermi. Nel 2026, la Classe S riceverà un importante aggiornamento, con il layout dello schermo dell’EQS. Questo indica che l’azienda non rinuncia alla tecnologia, ma desidera reinserirla in modo più sobrio ed equilibrato. Il vero lusso, per Mercedes, deve riflettere la qualità dei materiali e la cura nei dettagli. Quante volte abbiamo visto auto eleganti, ma con uno schermo che distrae dalla raffinatezza degli interni?

Schermi e l’intelligenza artificiale nelle auto Mercedes

Nonostante l’impegno a migliorare l’esperienza dell’utente, gli schermi restano un problema e non solo nelle Mercedes. La sovrabbondanza di dispositivi digitali porta con sé inconvenienti: dalle impronte digitali che macchiano la superficie, a un’ergonomia discutibile dovuta alla scomparsa dei comandi fisici. Ma non è tutto: l’uso eccessivo di luci ambientali a volte può creare un effetto kitsch. Mercedes, quindi, si sta concentrando sul creare un’esperienza più immersiva e meno invadente, dove l’estetica non si perde dietro la tecnologia, puntando su questo piuttosto che sulla grandezza o sull’abbondanza. L’introduzione dell’intelligenza artificiale nel design delle automobili non è vista poi come una soluzione definitiva. “Con l’IA ottieni il 99% di spazzatura”, ha ammesso Wagener. Riconosce, in contemporanea, anche i rapidi progressi della tecnologia, prefigurando un futuro in cui la maggior parte del design sarà creato dall’IA. Se questo dovesse accadere l’uomo diverrà davvero superfluo nel processo creativo? Mercedes è già pronta a seguire anche questa direzione.