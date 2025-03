Vivo svela a sorpresa il nuovo entry-level Vivo Y04

Il produttore tech Vivo ha da poco portato in veste un nuovo smartphone appartenente alla gamma Vivo Y. Ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y04. Si tratta di un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato e per il momento sembra essere riservato per il mercato egiziano. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Vivo annuncia in veste ufficiale in Egitto il nuovo entry-level Vivo Y04

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha annunciato in veste ufficiale per il mercato egiziano un nuovo smartphone appartenente alla gamma Vivo Y. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y04. Si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, ma non per questo risulta poco interessante.

In particolare, troviamo un design come sempre molto curato. La backcover è disponibile in diverse colorazioni, tra cui Dark Green e Titanium Gold. Sul retro, troviamo due zone circolari dove sono collocate le fotocamere. Si tratta di un sensore fotografico principale da 13 MP più un secondo sensore ausiliario VGA. Sul fronte è invece presente un notch a goccia centrale dove trova posto una selfie camera da 5 MP.

Dal punto di vista prestazionale, è presente a bordo un processore di casa Unisoc. Si tratta del soc Unisoc T7225. A supporto delle performance, sono presenti tagli di memoria comprendenti fino a 4 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. L’autonomia è invece affidata ad una grande batteria con una capienza di 5500 mah. In caso di necessità, è presente il supporto alla ricarica rapida da 15W. Come ultima chicca, lo smartphone vanta inoltre la presenza della certificazione di impermeabilità e resistenza IP64.

Per il momento sappiamo che l’azienda renderà disponibile all’acquisto il nuovo Vivo Y04 per il mercato egiziano. L’azienda dovrebbe rivelare ulteriori informazioni su prezzo e disponibilità nel corso dei prossimi giorni.