Vivo V50 Lite passa da Google Play Console

Il produttore tech Vivo ha presentato circa un mese fa la sua nuova serie di smartphone di fascia alta Vivo V50. A quanto pare, però, l’azienda sta per presentare in veste ufficiale un altro modello di questa serie. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Vivo V50 Lite. Nel corso delle ultime ore, in particolare, questo nuovo modello è stato avvistato in rete sul noto portale Google Play Console. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo V50 Lite, nuovo device dell’azienda passa da Google Play Console

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone del noto produttore tech Vivo è stato avvistato in rete sul noto portale Google Play Console. Lo smartphone avvistato è stato registrato con il numero di modello V2441 e si tratta della versione con supporto alla connettività 4G. Sappiamo però che esiste anche una versione con supporto al 5G, conosciuta con il numero di modello V2440.

Per quanto riguarda il modello con connettività 4G, il processore montato a bordo sarà il soc Snapdragon 680 di casa Qualcomm. A supporto, dovrebbero esserci almeno 8 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno. Dal punto di vista dell’autonomia, invece, sembra che ci sarà una batteria con una capienza pari a 6500 mah e non dovrebbe mancare il supporto alla ricarica rapida da ben 90W. Il software installato a bordo, infine, dovrebbe essere Android 15.

Insomma, queste dovrebbero essere alcune delle presunte specifiche tecniche del prossimo Vivo V50 Lite. In attesa del suo debutto ufficiale, vi ricordiamo che il fratello maggiore Vivo V50 può contare sulle performance del soc Snapdragon 7 Gen 3. Sul fronte, invece, c’è un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.77 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Lo smartphone vanta anche la presenza della certificazione di resistenza e impermeabilità IP69.