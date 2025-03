Truffa hard disk: lo scandalo Seagate è molto preoccupante

Il mercato dell’hardware informatico è stato scosso da un nuovo tipo di truffa. Quest’ultima ha colpito in particolare il settore degli hard disk ad alta capacità. Una recente indagine ha rivelato come alcuni rivenditori senza scrupoli stiano vendendo come nuovi dispositivi che in realtà hanno già accumulato decine di migliaia di ore di utilizzo. Tale fenomeno si è diffuso soprattutto in Cina. Qui gruppi di truffatori acquistano hard disk usati provenienti da server di mining di criptovalute e li rivendono dopo averli camuffati come nuovi prodotti.

Nuova truffa coinvolge gli hard disk

L’inganno si basa su una sofisticata operazione di ricondizionamento fraudolento. I malintenzionati cancellano i dati diagnostici originali e resettano i contatori interni. Inoltre, applicano adesivi con date di produzione falsificate e modificano persino i numeri di serie. In tal modo i dispositivi sembrano appena usciti dalla fabbrica. In alcuni casi, anche i sistemi di verifica della garanzia online riconoscono questi hard disk come coperti fino al 2029. Un dettaglio che inganna molti acquirenti inconsapevoli.

Tale truffa è particolarmente grave perché i drive in questione provengono da ambienti ad alto stress, come il mining di criptovalute. Quest’ultimi li sottopone a cicli di lettura e scrittura intensivi. Riducendo drasticamente la loro aspettativa di vita. Per proteggersi da tale truffa, gli utenti devono adottare alcuni accorgimenti. Prima di tutto, è essenziale ispezionare attentamente l’aspetto del dispositivo. Ammaccature, graffi o segni di usura possono essere indizi di un precedente utilizzo. Inoltre, è importante controllare l’etichetta del prodotto. Ciò verificando che non sia stata applicata in modo irregolare o che presenti difetti di stampa.

Un metodo più tecnico per scoprire la frode è l’uso di software di diagnostica come Smartmontools o SeaTools. Quest’ultimi consentono di verificare le metriche di affidabilità. Se tali valori risultano insoliti è probabile che si tratti di un dispositivo usato. Infine, è utile acquistare hard disk solo da rivenditori affidabili e certificati per non cadere vittime di tale truffa.