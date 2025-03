VPN: le principali aziende minacciano di lasciare la Francia?

I fornitori di VPN e le autorità francesi sono ad un punto critico. C’è il rischio che alcune delle principali società del settore decidano di abbandonare il mercato francese. La causa di tale frizione è l’inasprimento delle misure anti-pirateria. Quest’ultime ora puntano a coinvolgere direttamente i provider di VPN nel blocco dei siti ritenuti illegali. Tale strategia solleva preoccupazioni importanti riguardo la privacy e la sicurezza degli utenti.

Provider VPN pronti ad abbandonare la Francia?

La richiesta avanzata da Canal+ e dalla Ligue de Football Professionnel mira ad ottenere un ordine del tribunale. Ciò per obbligare servizi come ExpressVPN, NordVPN, ProtonVPN e Surfshark a collaborare nel filtraggio del traffico internet. Tale approccio è la prosecuzione di un’escalation normativa che ha già coinvolto i provider di servizi internet (ISP) e i resolver DNS. Ciò con l’obiettivo di rendere sempre più difficile l’accesso a contenuti pirata.

Le società di VPN, però, sostengono che il loro scopo principale non sia favorire l’anonimato per attività illegali. Ma garantire la sicurezza e la privacy degli utenti in un’era digitale sempre più esposta a pericoli online e sorveglianza invasiva. L’implementazione di tali misure, secondo i provider, creerebbe un precedente pericoloso. Minando il diritto alla riservatezza e spingendo gli utenti verso soluzioni non regolamentate e meno sicure.

ProtonVPN ha già annunciato la possibilità di portare la questione fino alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ciò se le richieste delle autorità francesi venissero accolte. Allo stesso tempo, la VPN Trust Initiative (VTI), un consorzio che rappresenta i maggiori attori del settore, ha manifestato una forte opposizione alla decisione. Tale fenomeno non è isolato alla Francia. In India e Pakistan, normative stringenti hanno portato alla fuga di diversi servizi VPN. Mentre in Australia, Corea del Sud e Malesia misure simili hanno determinato blocchi indiscriminati. Spesso colpendo contenuti legittimi.

Se le pressioni legali continueranno, la Francia potrebbe trovarsi di fronte a un paradosso. Piuttosto che aumentare la sicurezza online, rischia di favorire l’emergere di alternative meno affidabili. La decisione delle autorità sarà quindi cruciale per il futuro della privacy digitale nel paese e in tutta l’Unione Europea.