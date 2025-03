Offerta WindTre GO Unlimited per i clienti Iliad e MVNO

WindTre non molla la presa e anche questo mese mira a conquistare quanti più utenti invogliandoli ad abbandonare Iliad e gli MVNO per ottenere Giga senza limiti a un prezzo imbattibile. Il listino offerte del gestore include sempre delle opzioni dedicate a coloro che decidono di effettuare il trasferimento del numero da un altro operatore: basta accedere al sito ufficiale e indicare il gestore di provenienza per conoscere le opzioni disponibili. Le migliori opzioni, però, sono sempre rivolte a coloro che decidono di passare a WindTre da Iliad o uno degli operatore virtuali scelti. I clienti in questione hanno la possibilità di scegliere tra svariate opzioni e tra queste la WindTre GO Unlimited.

Attiva l’offerta WindTre con Giga senza limiti

La WindTre GO Unlimited è l’offerta più economica del momento. I nuovi clienti possono attivarla andando incontro esclusivamente a una spesa 10,00 euro per la nuova SIM e 9,99 euro per il primo rinnovo anticipato. Ogni mese sarà necessario sostenere un costo di soli 9,99 euro per poter usufruire dei seguenti servizi:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

per le chiamate verso tutti i numeri 50 SMS da inviare a qualunque numero

da inviare a qualunque numero 12,6 GB di traffico dati extra in Unione Europea

Giga senza limiti per la navigazione alla massima velocità disponibile

per la navigazione alla massima velocità disponibile 100 GB di traffico dati in FULL SPEED

Come già anticipato, l’attivazione è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da Iliad o da uno dei seguenti operatori virtuali:

Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.

I clienti interessati potranno attivare l’offerta accedendo al sito ufficiale del gestore ed effettuando l’acquisto online così da ricevere la SIM gratuitamente a casa; o presso uno dei punti vendita del gestore. In caso di acquisto online, l’attivazione avverrà rapidamente tramite SPID o CIE, il numero sarà attivo entro 48 ore dalla richiesta e il credito residuo sarà automaticamente trasferito.