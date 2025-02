Truffa pericolosa l’ultimo giorno di febbraio: scomparsi soldi e dati personali

Una nuova truffa in queste ore sta mettendo in fibrillazione gli utenti, ai quali ci sono anche cascati in alcuni casi. In basso c’è il messaggio che sta girando, proprio per far capire ai nostri lettori di fronte a cosa potrebbero ritrovarsi improvvisamente.

Truffa perfetta ai danni degli utenti, basta un messaggio per entrare nel vostro conto e svuotarlo facilmente

Chi ha avuto modo di leggere dei messaggi molto invitanti all’apparenza, ha spesso capito di trovarsi di fronte ad una truffa. Come si può vedere in basso, ce n’è una che sta spopolando, purtroppo ai danni dei poveri utenti che non se ne rendono conto. Ecco il primo testo che potrebbe usare il vostro conto corrente o i vostri dati personali a vostra insaputa:

“Gmail

È richiesta un’azione immediata:

Il tuo account Gmail è stato temporaneamente sospeso

Ciao caro utente,

Siamo spiacenti di informarti che il tuo account Gmail è stato temporaneamente sospeso. Nonostante diversi tentativi di contattarvi, non abbiamo ancora ricevuto risposta. Questo arresto potrebbe indicare una possibile minaccia alla sicurezza, come un virus o malware.

Per proteggere le tue informazioni personali, adotta misure immediate per proteggere il tuo account.

Riattiva l’account. Intervieni entro le prossime 48 ore per evitare che il tuo account e tutti i dati associati vengano eliminati definitivamente.

Ti ringraziamo per l’immediata attenzione prestata al fine di evitare interruzioni dei tuoi servizi Gmail”.

Come vedete, i truffatori vogliono farvi credere che il vostro account Gmail stia per essere chiuso, dopo essere stato sospeso temporaneamente. La cosa esilarante è che questo messaggio nella stragrande maggioranza dei casi arriva a coloro che neanche hanno un account mail con Gmail. È proprio da lì che è scattato l’allarme, facendo capire a tutti che si trattava solo di un falso utile a rubare le credenziali degli utenti. Il consiglio quindi è quello di diffidare assolutamente e di non seguire le indicazioni.