Siri: ritardo nell’aggiornamento basato su AI generativa

L’implementazione dell’AI generativa in Siri sta affrontando difficoltà impreviste. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta incontrando ostacoli tecnici più complessi del previsto, ritardando l’uscita dell’aggiornamento. Bug significativi stanno rallentando lo sviluppo e potrebbero limitare la diffusione iniziale della nuova versione dell’assistente virtuale.

Apple aveva annunciato i primi miglioramenti per Siri lo scorso giugno, durante la WWDC 2024. Tra le innovazioni previste, spiccano una maggiore capacità di comprendere i dati dell’utente, un’interazione più fluida con le app e l’abilità di riconoscere le informazioni visualizzate sullo schermo. Tuttavia, le difficoltà tecniche riscontrate potrebbero comportare una distribuzione più graduale delle nuove funzionalità.

Inizialmente, l’aggiornamento di Siri era previsto per aprile con iOS 18.4, ma ora si parla di un possibile slittamento a maggio con iOS 18.5. Esiste anche l’eventualità che alcune funzioni vengano rilasciate in modo parziale, con un’attivazione successiva tramite aggiornamenti futuri. L’uscita della prima beta di iOS 18.4, attesa nei prossimi giorni, potrebbe fornire indicazioni più precise sullo stato dei lavori. Alcuni esperti del settore ritengono che Apple stia adottando un approccio cauto per evitare un lancio affrettato e potenzialmente problematico.

L’AI generativa di Apple fatica a competere

Secondo le informazioni disponibili, il principale problema dell’AI generativa implementata in Siri è l’inaffidabilità delle risposte. L’assistente vocale di Apple commette ancora troppi errori, il che rende difficoltoso il lancio di una versione stabile e performante. Alcuni test interni avrebbero evidenziato problemi nell’interpretazione delle richieste complesse e nella gestione del contesto durante le conversazioni prolungate.

Apple si trova in una posizione complessa nel settore dell’intelligenza artificiale. Mentre competitor come Google e OpenAI stanno già offrendo soluzioni avanzate, l’azienda di Cupertino sembra essere in ritardo. Anche altre innovazioni legate all’AI, come Apple Intelligence, non hanno riscosso il successo sperato tra gli utenti. Secondo alcuni analisti, la strategia di Apple potrebbe concentrarsi su un’integrazione più profonda con l’ecosistema esistente, ma ciò richiederà tempo e ulteriori sviluppi tecnologici.