Philips Hue Sync: in arrivo per tutti i televisori LG

Se a casa avete un televisore LG del 2024 e dotato di sistema operativo WebOS 24 e siete degli amanti degli effetti speciali e degli effetti scenici sicuramente vi farà felici sapere che Philips ha rilasciato la propria applicazione Philips Hue Sync, ciò consentirà di sincronizzare il sistema di luci Philips Hue con il proprio televisore, senza aver bisogno di un set top box dedicato, ciò sottolinea l’impegno di Philips per rendere i propri standard sempre più indipendenti da altri prodotti.

Una piccola grande controindicazione

Sebbene La Notizia possa a prima vista sembrare delle migliori nasconde un piccolo dettaglio che potrebbe allo stesso tempo raffreddare gli animi, l’applicazione di per sé è gratuita ma il suo utilizzo richiede un abbonamento di tre dollari al mese oppure il pagamento di una tantum definitiva di 130 $ per possedere l’applicazione e utilizzarla come preferite senza nessun tipo di limite o pagamento ulteriore da corrispondere a Philips.

Inutile dire che la seconda opzione, sebbene la più onerosa risulta anche la più conveniente dal momento che una volta effettuato il pagamento potrete utilizzare l’applicazione senza nessun tipo di preoccupazione e senza nessun tipo di pagamento mensile sulle vostre spalle, allo stesso tempo si tratta di un concetto decisamente relativo che lascia spazio a molti dubbi, recentemente infatti il mondo dei videogiochi ha aperto una grossa diatriba in merito all’acquisto delle licenze per giochi e applicazioni, secondo le aziende infatti si tratta di una licenza d’uso e non della vera e propria proprietà del software, di conseguenza nel momento in cui i server che si occupano di far funzionare un determinato applicativo vengono chiusi dall’azienda proprietaria, l’applicativo in questione smette di funzionare, possibilità che le aziende rivendicano senza porsi il problema di tutti gli acquisti effettuati dall’utenza, la quale d’altra parte contesta tutto ciò alle aziende dal momento che vengono acquistati i software a titolo definitivo.