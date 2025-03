Samsung Galaxy A26 e A36: svelati i prezzi per il mercato USA

L’attesa per l’arrivo dei nuovi Galaxy A26 e A36 si fa sempre più breve. Ormai manca davvero poco e gli appassionati del settore non sono più nella pelle. Samsung, ha lanciato la serie di punta GalaxyS25 a gennaio. Ma ora si prepara a presentare ufficialmente i suoi nuovi smartphone di fascia media. Secondo i rumor più recenti, il debutto dei due dispositivi sarebbe previsto per l’inizio di marzo. Insieme al GalaxyA56.

Prezzi in Europa e strategie di Samsung per i nuovi Galaxy

Nelle ultime settimane, a riguardo, sono emerse numerose indiscrezioni. Tra cui dettagli sulle caratteristiche tecniche e immagini render. Ora, però, l’attenzione si sposta sui prezzi di vendita. Infatti, secondo il portale YTECHB, le versioni da 128GB del Galaxy A26 e del A36 dovrebbero essere proposte rispettivamente a 299 e 399 dollari negli Stati Uniti. Ciò suggerisce che Samsung potrebbe mantenere la stessa strategia commerciale adottata lo scorso anno con GalaxyA25 e A35. Almeno per quanto riguarda il mercato americano.

Se l’azienda sudcoreana dovesse replicare questa politica anche in Europa, i prezzi potrebbero rimanere in linea con quelli dei modelli precedenti. Il Galaxy A26 potrebbe essere proposto a circa 304€. Invece il GalaxyA36 arriverebbe a 399€ per la versione con 128GB di memoria. In più, non è escluso che Samsung riproponga offerte simili a quelle viste lo scorso anno. Come, ad esempio, la possibilità di acquistare l’A36 con 256GB allo stesso prezzo della variante base.

L’approccio dell’azienda sembra quindi puntare alla continuità. Mantenendo prezzi competitivi e migliorando le specifiche dei dispositivi. Le conferme ufficiali sono attese nei prossimi giorni. Esattamente quando Samsung annuncerà ufficialmente la nuova serie Galaxy A. A quel punto si saprà se il colosso coreano introdurrà anche altre novità per rendere ancora più appetibili i suoi smartphone di fascia media. In ogni caso è importante prendere qualsiasi informazione che non sia ufficiale con le pinze.