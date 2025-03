Samsung Galaxy Buds3, con Galaxy S25 migliora l’esperienza utente

Il lancio della One UI 7 sui Galaxy S25 ha permesso a Samsung di portare l’esperienza d’uso di Galaxy AI ad un livello superiore. L’obiettivo dell’azienda è quello di garantire ai propri utenti un ecosistema che possa offrire esperienze mobile naturali e personalizzate. In quest’ottica, ecco arrivare nuove funzionalità per le Galaxy Buds3.

Gli auricolari true wireless del produttore coreano permettono di gestire in maniera intelligente le funzionalità, consentendo agli utenti di impostare l’audio in maniera completamente immersiva. Le nuove funzionalità di Galaxy Buds3 e Buds3 Pro diventano più facili da personalizzare attraverso le impostazioni rapide che attivano la funzione Adapt Sound.

Si tratta di una feature che garantisce un’esperienza audio chiara e accurata durante le chiamate o la fruizione di contenuti multimediali. Le cuffie eseguiranno un test approfondito dell’udito per creare un profilo su misura dell’utente e garantire la massima qualità sonora. Questa feature si abbina perfettamente alla Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) tramite Adaptive EQ e Adaptive ANC che consente di immergersi completamente nella musica.

Samsung sta introducendo nuove funzionalità sulla famiglia Galaxy Buds3 per migliorare l’esperienza d’ascolto sui Galaxy S25

Un altro cambiamento radicale riguarda la regolazione delle impostazioni audio. Samsung ha separato la gestione del volume dall’app Galaxy Wearable e gli utenti potranno regolare il volume delle cuffie, il controllo del rumore e le impostazioni audio direttamente dal pannello delle impostazioni rapide del proprio device.

Inoltre, l’azienda ha introdotto le impostazioni audio per app, consentendo agli utenti di scegliere il preset migliore per ogni applicazione che si utilizza. In questo modo sarà possibile salvare le preferenze e non modificare manualmente le impostazioni quando si chiude un’app e se ne apre un’altra.

Infine, Samsung ha introdotto la potenza di Galaxy AI sulla serie Galaxy Buds3 per rendere le cuffie non solo degli strumenti per ascoltare musica, ma per anche per migliorare la comunicazione eliminando le barriere linguistiche. La modalità Interprete permette di ascoltare la traduzione diretta del discorso fatto in un altra lingua senza dover guardare lo smartphone.