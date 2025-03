Google Drive introduce la trascrizione dei video con ricerca integrata

Google ha annunciato una nuova funzionalità per Google Drive che consente di generare trascrizioni ricercabili per i video archiviati sulla piattaforma. Questa innovazione mira a facilitare l’accesso e la gestione dei contenuti video, permettendo agli utenti di cercare parole o frasi specifiche all’interno delle trascrizioni e di saltare direttamente al punto esatto del video corrispondente.​

Come funziona la trascrizione dei video su Google Drive

La nuova funzionalità di trascrizione si attiva automaticamente per i video che dispongono di sottotitoli. Quando si apre un video su Google Drive, se sono presenti sottotitoli, è possibile visualizzare la trascrizione cliccando sull’icona delle impostazioni e selezionando “Trascrizione”. La trascrizione apparirà in una barra laterale accanto al video, con blocchi di testo associati a timestamp specifici. Durante la riproduzione, il testo corrispondente verrà evidenziato, consentendo agli utenti di seguire facilmente il contenuto. Inoltre, è possibile cercare parole o frasi all’interno della trascrizione e cliccare su un blocco di testo per saltare direttamente al punto corrispondente nel video. ​

theverge.com

Per i video che non dispongono di sottotitoli, Google Drive offre la possibilità di generarli automaticamente. Per farlo, è sufficiente cliccare con il tasto destro sul file video, selezionare “Gestisci tracce sottotitoli” e scegliere l’opzione per generare sottotitoli automatici. Una volta creati, i sottotitoli permetteranno l’attivazione della funzione di trascrizione e ricerca integrata. ​ Questa nuova funzionalità offre numerosi vantaggi, tra cui:​

Accessibilità migliorata : Le trascrizioni rendono i contenuti video accessibili a persone con disabilità uditive o a coloro che preferiscono leggere piuttosto che ascoltare.​

: Le trascrizioni rendono i contenuti video accessibili a persone con disabilità uditive o a coloro che preferiscono leggere piuttosto che ascoltare.​ Efficienza nella ricerca : La possibilità di cercare parole chiave all’interno dei video consente di individuare rapidamente informazioni specifiche senza dover guardare l’intero contenuto.​

: La possibilità di cercare parole chiave all’interno dei video consente di individuare rapidamente informazioni specifiche senza dover guardare l’intero contenuto.​ Facilità di navigazione: Cliccando su una parte della trascrizione, gli utenti possono saltare direttamente alla sezione desiderata del video, migliorando l’esperienza di visualizzazione.​

La funzione di trascrizione con ricerca integrata è attualmente in fase di distribuzione per tutti gli utenti di Google Workspace e si prevede che sarà disponibile per tutti entro il 26 marzo. Per accedere a questa funzionalità, è necessario utilizzare la versione web di Google Drive; al momento non è chiaro se e quando sarà implementata nelle applicazioni mobili. ​

È importante notare che la generazione di trascrizioni e sottotitoli potrebbe comportare l’elaborazione dei dati video da parte dei server di Google. Gli utenti dovrebbero assicurarsi di avere i diritti necessari per creare e utilizzare le trascrizioni dei contenuti video e considerare le implicazioni sulla privacy, soprattutto quando si tratta di informazioni sensibili o personali.​