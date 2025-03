BMW rivoluziona la guida con un nuovo prototipo

BMW punta a ridefinire l’esperienza di guida con un prototipo avveniristico che anticipa le tecnologie delle future auto elettriche. La casa automobilistica tedesca ha svelato il BMW Vision Driving Concept, un laboratorio su quattro ruote progettato per testare nuove soluzioni di trazione e dinamica di guida. Questo modello sperimentale rappresenta un passo cruciale per lo sviluppo della piattaforma Neue Klasse, su cui nasceranno i futuri veicoli elettrici del marchio.

Il primo modello basato su questa innovativa piattaforma sarà la nuova BMW iX3, attesa entro la fine dell’anno. Anche se il BMW Vision Driving Concept non entrerà in produzione, servirà come banco di prova per affinare le prestazioni delle vetture che arriveranno nei prossimi anni. L’azienda ha già iniziato a sperimentare soluzioni per la futura M3 elettrica, un’auto che promette prestazioni elevate e un’esperienza di guida senza precedenti.

BMW e la nuova gestione della trazione

Un elemento chiave di questo prototipo è il cuore tecnologico che ne gestisce le prestazioni: il computer centrale denominato Heart of Joy. Questo avanzato sistema di controllo supervisiona trazione, frenata, ricarica, recupero energetico e sterzo, elaborando dati a una velocità dieci volte superiore rispetto alle tecnologie precedenti. La sua integrazione con il software BMW Dynamic Performance Control garantisce una guida più fluida, reattiva e precisa.

Grazie alla sua architettura avanzata, il BMW Vision Driving Concept dispone di quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, capaci di erogare una coppia impressionante di 17.990 Nm. Questo garantisce una risposta immediata e un’accelerazione fulminea, rendendo la guida ancora più emozionante. Il recupero dell’energia, inoltre, è stato reso estremamente efficiente: il sistema è in grado di coprire il 98% delle esigenze di frenata, riducendo al minimo l’uso dei freni convenzionali.

L’anteprima mondiale di questo prototipo è prevista per il Salone di Shanghai 2025, dove BMW mostrerà come la sua visione della mobilità elettrica stia ridefinendo il concetto di guida sportiva. Con il BMW Vision Driving Concept, il marchio tedesco dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia nell’innovazione automobilistica.