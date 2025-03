Astro Bot trionfa anche ai DICE Awards

Astro Bot ha vinto il titolo di Game of the Year ai DICE Awards 2025, confermandosi uno dei migliori platform degli ultimi anni. Il gioco di Team Asobi ha trionfato nella cerimonia dell’Academy of Interactive Arts & Sciences, tenutasi all’Aria Resort di Las Vegas. Oltre al GOTY, ha ottenuto altri quattro riconoscimenti: “Outstanding Achievement in Animation”, “Outstanding Technical Achievement”, “Family Game of the Year” e “Outstanding Achievement in Game Design”. Il successo di Astro Bot rafforza la posizione di Team Asobi tra gli studi più creativi del settore.

Helldivers 2 ha ottenuto quattro premi, imponendosi tra i migliori titoli dell’anno. Il frenetico sparatutto cooperativo ha vinto nelle categorie “Outstanding Achievement in Original Music Composition”, “Outstanding Achievement in Audio Design”, “Action Game of the Year” e “Online Game of the Year”. Anche Indiana Jones e l’Antico Cerchio ha ottenuto tre premi, tra cui “Outstanding Achievement in Character” e “Outstanding Achievement in Story”. Successo anche per Balatro, premiato come miglior gioco indie, miglior gioco mobile e miglior gioco strategico/simulativo.

Altri titoli hanno brillato in diverse categorie. Black Myth: Wukong ha ricevuto il premio per la direzione artistica, mentre TEKKEN 8 si è imposto come miglior picchiaduro. Tra i giochi sportivi, F1 24 ha dominato nella categoria racing, mentre Metaphor ReFantazio ha trionfato come miglior RPG. Il riconoscimento per la miglior direzione di gioco è andato ad Animal Well, mentre Batman: Arkham Shadow ha vinto come miglior gioco in realtà immersiva.

I DICE Awards 2025 hanno celebrato il meglio dell’industria videoludica, premiando titoli innovativi e di grande qualità. L’evento ha confermato il talento di studi emergenti e il dominio di franchise affermati, dimostrando la varietà e l’eccellenza della produzione videoludica attuale. E voi? siete d’accordo con questa classifica stilata da alcuni dei più esperti del settore, o la pensate diversamente?.