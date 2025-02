Bologna: autobus a idrogeno per un trasporto pubblico green

Bologna sta accelerando verso un futuro più sostenibile e lo fa con innovazione ed investimenti. Entro il 2026, un anno circa ormai, la città avrà 127 autobus ad idrogeno sulle sue strade. Si tratta di un passo decisamente importante che la città compie verso la decarbonizzazione del trasporto pubblico. L’investimento totale? Ben 74,9 milioni di euro. Di questi, 69,9 milioni provengono dai fondi del PNRR. Il resto, pari a 5 milioni, è finanziato da Tper, la compagnia di trasporto pubblico emiliana. Ma cosa significa davvero questo cambiamento? In primis si avrà con gli autobus ad idrogeno una massiccia riduzione delle emissioni di carbonio nell’aria. Come detto, poi, questi specifici autobus portano a Bologna una grande innovazione. I primi 34 mezzi saranno in realtà operativi presto, questa stessa estate. La flotta di autobus, composta dal modello “Urbino 12 hydrogen” di Solaris Italia, è progettata per ottimizzare l’efficienza. I veicoli possiedono motori elettrici e una cella a combustibile da 70 kW. Che vuol dire? Che ogni autobus ha un’autonomia di 350 km. Il sistema è alimentato ovviamente ad idrogeno e si hanno serbatoi capaci di contenere fino a 37,5 kg di gas. Tper ha poi pianificato l’installazione di due stazioni di rifornimento a Bologna. Una terza stazione verrà poi aggiunta nei prossimi anni. Non è solo un cambio di veicoli, ma un’intera rete che si evolve per supportare la sostenibilità. A Bologna, l’avvio di una linea con autobus ad idrogeno non è che l’inizio. L’obiettivo primario è ora investire oltre 430 milioni di euro entro il 2030. Bologna punta a rinnovare gli autobus migliorando le infrastrutture digitali per rendere il trasporto pubblico ancora più efficiente.

Ferrara si allinea alla sostenibilità: anche qui autobus ad idrogeno

Non solo Bologna. Anche Ferrara si prepara ad accogliere gli autobus a idrogeno. Secondo il piano creato ci sarà infatti l’introduzione di 10 nuovi mezzi. Oltre questi verrà anche realizzata una stazione di rifornimento dedicata. L’investimento complessivo ammonta a 5,9 milioni di euro, con 5,5 milioni di euro provenienti dal PNRR. Un segnale chiaro: le città italiane si stanno adattando alla sfida della mobilità sostenibile. Le scelte fatte oggi determineranno il trasporto del futuro. Quanto costerà altrimenti l’inquinamento, se non si agisce ora?