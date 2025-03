Samsung: stabilito il piano di rollout per One UI 7?

Samsung si prepara a rivoluzionare l’esperienza utente con il rilascio della One UI 7. Secondo alcune indiscrezioni, l’ultima versione della sua interfaccia personalizzata basata su Android 15, il rollout ufficiale partirà nella seconda metà di aprile. Inizialmente, saranno coinvolti i dispositivi di punta della serie Galaxy S24. Insieme, ai più recenti pieghevoli dell’azienda sudcoreana. Mentre gli utenti con modelli meno recenti dovranno attendere alcune settimane.

Samsung: parte il rollout?

L’azienda sudcoreana ha sempre adottato un approccio graduale. Ciò al fine di garantire la massima stabilità e compatibilità con i diversi modelli. La One UI 7 non fa eccezione. Come anticipato, i primi smartphone a ricevere l’aggiornamento saranno i Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra. Insieme ai pieghevoli Z Fold6 e Z Flip6. Il tutto previsto intorno al 18 aprile. Successivamente, l’aggiornamento si estenderà alla gamma Galaxy S23 e agli smartphone pieghevoli dello scorso anno. Con un rollout atteso per il 25 aprile. Infine, a partire da maggio, anche i dispositivi delle generazioni precedenti riceveranno l’aggiornamento. Tra tali dispositivi ci sono i Galaxy S22 e S21, con i pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Fold3. A cui si aggiungono anche altri dispositivi Samsung.

L’aggiornamento a One UI 7 porta con sé una serie di miglioramenti importanti. Ciò sia in termini di estetica che di funzionalità. Il design è stato rinnovato con un’interfaccia ancora più fluida e moderna. Quest’ultima sarà caratterizzata da nuove animazioni e icone ridisegnate. Ci saranno miglioramenti alla personalizzazione. Ciò con maggiori opzioni per la schermata di blocco e la modalità Always On Display. Le prestazioni del sistema saranno ottimizzate grazie all’integrazione con Android 15. Quest’ultimo migliorerà la gestione della batteria e la fluidità generale. Saranno introdotte nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Verranno forniti suggerimenti contestuali più avanzati e miglioramenti nell’assistente vocale Bixby. Inoltre, la sicurezza sarà potenziata con patch aggiornate e nuove opzioni di privacy per proteggere i dati sensibili degli utenti.

L’attesa per One UI 7 è elevata. Ma è importante, come sempre, prendere tali informazioni con la dovuta cautela. Le tempistiche, infatti, potrebbero variare. In ogni caso, l’aggiornamento di Samsung rappresenta un passo importante per garantire un’esperienza utente sempre più fluida, sicura e personalizzabile.