Samsung One UI 7.0, scopriamo quali device verranno aggiornati e quando

In queste settimane si sono susseguite incessanti voci riguardanti Samsung e i potenziali problemi legati allo sviluppo della One UI 7. I lavori sull’interfaccia proprietaria hanno subito alcuni ritardi portando gli utenti a preoccuparsi.

Tuttavia, in una nota ufficiale, ha confermato che la One UI 7 sarà rilasciata entro marzo su tutti i device Galaxy S compatibili. L’aggiornamento si preannuncia come il più grande e corposo mai realizzato da Samsung sui propri device, come confermano le tante novità presentate per i Galaxy S25.

L’azienda ha indicato il primo trimestre dell’anno come il periodo in cui l’interfaccia utente sarà rilasciata. Possiamo quindi affermare che i Galaxy S24 sono i dispositivi che riceveranno per primi la nuova One UI 7.0 e il roll-out dovrebbe iniziare a marzo.

In questa prima fase, l’aggiornamento arriverà anche per i device della serie Galaxy Z dello scorso anno. Solo a partire dal terzo trimestre, Samsung amplierà la gamma di dispositivi compatibili con la One UI 7.0.

L’azienda coreana ha confermato di voler portare le novità software su un vastissimo numero di device e proprio questo obiettivo potrebbe essere la causa dei ritardi. Samsung ha stravolto il sistema operativo, con tutto quello che ne consegue.

Però, l’emergenza sembra rientrata e, a partire dalla seconda metà dell’anno, ci aspettiamo che verranno aggiornati anche tantissimi dispositivi di tutte le serie realizzate dal brand. Di seguito riportiamo un elenco dei principali device che potrebbero ricevere la One UI 7.0:

Galaxy S: serie S24, S23, S22 e S21;

serie S24, S23, S22 e S21; Galaxy Z: Fold 6, Fold 5, Fold 4 e Flip 6, Flip 5, Flip 4;

Fold 6, Fold 5, Fold 4 e Flip 6, Flip 5, Flip 4; Galaxy Tab: serie Tab S10, Tab S9, Tab S8,

serie Tab S10, Tab S9, Tab S8, Serie Galaxy A ;

; Serie Galaxy M ;

; Serie Galaxy F.

Lo sforzo da parte del produttore è ammirevole e non resta che attendere il rilascio ufficiale dell’aggiornamento.