Windows 11 24H2: problemi con AutoCAD 2022?

Microsoft ha implementato una “safeguard“. Ovvero un blocco temporaneo dell’installazione dell’aggiornamento a Windows 11 24H2. In particolare, su dispositivi che potrebbero incontrare problemi di compatibilità. Tale misura riguarda esclusivamente la versione 2022 di AutoCAD. Mentre le release più recenti non sembrano essere coinvolte. Il problema principale segnalato dagli utenti riguarda il non poter avviare AutoCAD 2022. Tale intoppo si presenta subito dopo l’installazione di Windows 11 24H2. Il software restituisce un messaggio di errore. Ciò suggerisce una possibile incompatibilità con la nuova versione del sistema operativo.

Windows 11 24H2: incompatibile con AutoCAD 2022?

Per riuscire a superare il blocco imposto da Microsoft c’è una sola possibile soluzione. L’unico modo per installarlo sui propri dispositivi, infatti, è disinstallare AutoCAD 2022. Inclusa la sua versione LT. Per poi procedere con l’upgrade a Windows 11 24H2. A tal proposito, è importante evidenziare che tale soluzione non è praticabile per chi utilizza regolarmente il software e necessita della sua piena operatività. In alternativa, gli utenti possono attendere una patch da parte di Autodesk o Microsoft. Un intervento che potrebbe risolvere il problema senza dover rimuovere il programma.

Quanto sta accadendo dimostra che la complessità degli aggiornamenti software è una sfida da non sottovalutare. Con le safeguard, Microsoft intende ridurre i bug che possono presentarsi con le nuove versioni del sistema operativo. Il sistema si basa su tre processi. Il monitoraggio di Windows Update, la distribuzione graduale degli aggiornamenti e le segnalazioni delle problematiche. Grazie a tali meccanismi, Microsoft può intervenire rapidamente. Al fine di prevenire malfunzionamenti e rilasciare aggiornamenti correttivi in modo tempestivo.

Se utilizzate AutoCAD 2022 e avete riscontrato difficoltà con Windows 11 24H2, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali da parte di Autodesk e Microsoft. Nel frattempo, chi desidera maggiori informazioni sul blocco può fare riferimento all’ID della safeguard: 56211213. Quest’ultima consente di seguire gli aggiornamenti e le eventuali soluzioni rilasciate. In tal modo sarà possibile agire tempestivamente e risolvere tale fastidioso problema.