Pagani Zonda Tricolore: uno dei tre esemplari finisce all’asta

RM Sotheby’s attira l’attenzione di tutti gli appassionati del settore delle quattro ruote facendo un importante annuncio. La novità, diffusasi in pochissimo tempo, vede come protagonista di un’asta una speciale Pagani Zonda Tricolore del 2011.

Non a caso, quando si parla di Pagani Zonda si fa riferimento a una supercar che tantissimi utenti adorano poiché in grado il meglio dell’esperienza di guida. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi finora in merito a questo importante annuncio.

Pagani Zonda Tricolore: un’icona all’asta

La notizia che riguarda la Pagani Zonda Tricolore del 2011, messa all’asta dal RM Sotheby’s, non fa altro che attirare l’attenzione di appassionati del settore e collezionisti di vetture iconiche come questa supercar. Non dimentichiamo che la vettura di cui stiamo parlando è una dei tre esemplari che vennero costruite in edizione limitata proprio per celebrare il 50° anniversario delle Frecce Tricolori.

L’esemplare che RM Sotheby’s ha deciso di mettere all’asta non è una semplice supercar ma molto di più. Oltre a essere un’icona rappresenta un pezzo di storia del marchio e non potrà che essere ammirato da tutti. Secondo quanto diffuso e da quanto è possibile leggere sulla descrizione effettuata da RM Sotheby’s, la vettura messa all’asta ha percorso solamente 1.112 km e si contraddistingue grazie a una livrea che si ispira ai velivoli della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana.

A muovere questa icona, un motore V12 aspirato Mercedes-AMG da 7,3 litri capace di sprigionare 670 CV e 780 Nm di coppia. In merito alle prestazioni la capacità di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,4 secondi e 0/200km/h in 9,6 secondi.

Senza alcun dubbio l’interesse per questo modello sarà del tutto alto tra i collezionisti che sono venuti a conoscenza della notizia. Il valore? Sarà sicuramente da record. Non ci resta che attendere ulteriori novità e aggiornamenti in merito alle prossime notizie riguardanti il settore delle quattro ruote.