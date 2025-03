iPhone 16e ora disponibile con Vodafone, ecco i prezzi

Da qualche settimana il colosso americano Apple ha svelato al mondo il suo nuovo smartphone di punta, ovvero il nuovo iPhone 16e. Quest’ultimo è disponibile all’acquisto con diversi canali e anche tramite i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, a partire dalla giornata di ieri 28 febbraio 2025 anche l’operatore telefonico Vodafone ha messo a disposizione l’acquisto di questo device. Vediamo qui di seguito le diverse soluzioni disponibili.

iPhone 16e disponibile all’acquisto anche con l’operatore telefonico Vodafone

A partire dalla giornata del 28 febbraio 2025 gli utenti potranno acquistare il nuovo iPhone 16e anche con l’operatore telefonico italiano Vodafone. Come già accennato in apertura, infatti, da qualche giorno partite le vendite di questo dispositivo anche tramite i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Con Vodafone, in particolare, gli utenti potranno scegliere tra diverse soluzioni.

Nello specifico, per acquistare lo smartphone nel taglio di memoria con 128 GB, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 25,99 euro al mese per 24 rate mensili con un anticipo di 99,99 euro. Per il taglio di memoria con 256 GB, invece, gli utenti dovranno pagare un importo pari a 30,99 euro al mese sempre per 24 mesi e sempre con un anticipo di 99,99 euro. Per il taglio di memoria più capiente, ovvero con ben 512 GB, gli utenti dovranno sostenere invece una spesa pari a 36,99 euro al mese per 24 mesi. In questo caso, però, sarà previsto un costo per l’anticipo pari a 199,99 euro.

In alternativa, gli utenti potranno decidere di acquistare il nuovo iPhone 16e anche con finanziamento Compass a dei prezzi pari a 24, 28 e 36 euro al mese per 30 rate mensili sempre per gli stessi tagli di memoria pari a 128 GB, 256 GB e 512 GB. Insomma, anche con l’operatore telefonico Vodafone potranno acquistare comodamente a rate senza problemi il nuovo iPhone 16e. Quest’ultimo vanta una serie di novità rispetto alla precedente generazione. Tra queste, troviamo ora un display con tecnologia OLED, il nuovo processore ultra potente presente già sugli ultimi iPhone 16 e tanto altro.