Samsung Galaxy Buds3 Pro: il widget si aggiorna con nuove funzionalità

Samsung ha rilasciato un aggiornamento per il widget dedicato alle Galaxy Buds3 Pro, introducendo una nuova interfaccia e migliorando le funzionalità di controllo. Questa novità offre un accesso più rapido alle impostazioni delle cuffie, semplificando la gestione di funzioni come la cancellazione del rumore e il livello della batteria.

Un’interfaccia più intuitiva per il widget

Il nuovo widget presenta un design rinnovato, con un layout più chiaro e informazioni più dettagliate. Gli utenti possono ora controllare lo stato della batteria delle cuffie e della custodia direttamente dalla schermata principale. Inoltre, Samsung ha migliorato i comandi per la cancellazione attiva del rumore (ANC), consentendo di attivare o disattivare la funzione con un semplice tocco.

Un’altra novità riguarda l’accesso rapido alle impostazioni audio avanzate. Il widget permette di regolare con maggiore precisione la modalità trasparenza, utile per ascoltare i suoni ambientali senza dover rimuovere gli auricolari.

L’aggiornamento del widget è attualmente disponibile per gli utenti delle Galaxy Buds3 Pro e si sta diffondendo gradualmente tramite un update software. La compatibilità è garantita per tutti i dispositivi Samsung con One UI 6.1 o versioni successive.

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento, gli utenti possono accedere all’app Galaxy Wearable, selezionare le Buds3 Pro e controllare eventuali update nella sezione dedicata al software del dispositivo.

Samsung ha migliorato l’esperienza utente delle Galaxy Buds3 Pro, rinnovando il widget e rendendo più accessibili le funzioni principali. Il nuovo aggiornamento semplifica la gestione della batteria e della cancellazione del rumore, offrendo un’interfaccia più intuitiva. L’update è già in fase di distribuzione e raggiungerà presto tutti i dispositivi compatibili.

Fra le altre cose, vi segnaliamo che sono auricolari eccezionali, perfettamente compatibili con Android ma che si sposano benissimo con l’ecosistema di Samsung; ci sono in due iterazioni, Pro e non Pro e vantano specifiche all’avanguardia. A differenza dei modelli top di Apple, sono disponibili in più colorazioni.