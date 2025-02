Nuova GR GT3 Toyota: in arrivo la supercar con potenza ibrida e design estremo

Toyota non ha mai smesso di puntare sulle emozioni forti. La GR Yaris e la GR Corolla ne sono la prova. Dopo il successo di queste vetture, il marchio giapponese sembra pronto a far di nuovo parlare di sé con una nuova supercar. Un nome che si fa strada con forza è GR GT3, una vettura che potrebbe rivelarsi una vera e propria icona del marchio. Non solo Toyota, ma anche Lexus potrebbe voler dare il suo marchio a questa creatura. Forse il nome definitivo sarà Lexus LFR, un’erede della leggendaria LFA. Dalle prime indiscrezioni, la GR GT3 sembra una versione più evoluta della concept presentata nel 2022. Il design della Toyota, visibile nei test su strada e pista, appare già aggressivo e aerodinamico. Non c’è dubbio che il team di Gazoo Racing stia mettendo tutta la sua esperienza in gioco per creare una macchina che sappia regalare emozioni autentiche. Ma cosa possiamo aspettarci da questa supercar Toyota ? Riuscirà a riscrivere le regole del segmento?

Tecnologia e performance al top per un’emozionante Toyota

Il cuore pulsante della Toyota GR GT3 sarà un motore V8 biturbo da 4 litri di cilindrata. La potenza promessa dal propulsore è di circa 730 CV, ma non finisce qui. Combinato con un sistema ibrido, la potenza complessiva potrebbe superare addirittura i 900 CV. Un valore che rende questa vettura una delle più promettenti nel panorama delle supercar. Per quanto riguarda la versione da pista, le voci parlano di un’aerodinamica estrema. Il modello Toyota dovrebbe essere pensato per migliorare le performance in circuito. La scelta della fibra di carbonio per la carrozzeria potrebbe permettere un notevole risparmio di peso, migliorando così ancor di più la performance. Insomma, ogni dettaglio sembra studiato per rendere questa vettura una delle più veloci e tecnologiche in circolazione. Dunque, il debutto sembra imminente. Sarà davvero il prossimo grande colpo di Toyota, o si tratterà solo di un altro sogno nel cassetto?