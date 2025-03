OPPO Find N5: il pieghevole più sottile e resistente non arriverà in Italia

OPPO ha svelato ufficialmente il suo nuovo smartphone pieghevole, il Find N5. Si tratta di un dispositivo che rivoluziona gli standard del settore. In particolare grazie a un design estremamente sottile e a prestazioni di alto livello. Nonostante le sue caratteristiche innovative però, questo modello non sarà disponibile in Italia.

L’azienda ha infatti deciso di non portarlo sul mercato europeo. Pensando di rimandare a data da destinarsi la possibile versione occidentale, attesa come OnePlus Open 2.

OPPO Find N5: caratteristiche tecniche e prestazioni

L’elemento caratterizzante del Find N5 è senza dubbio il suo spessore. Si parla infatti di solo 4,21mm quando aperto e 8,93mm da chiuso. Misure che rendono questo pieghevole il più sottile mai realizzato. Nonostante le dimensioni compatte, OPPO è riuscita a integrare una batteria da 5.600mAh. Insieme ad un supporto alla ricarica rapida cablata da 80W e wireless da 50W. Sotto la sua struttura troviamo il processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Anche il comparto visivo è di alto livello. Il display interno è un LTPO OLED da 8,12” con una rate adattivo fino a 120Hz. Sul fronte fotografico, OPPO ha collaborato con Hasselblad per sviluppare un sistema avanzato. Il quale sarà composto da una fotocamera principale da 50MP, una tele periscopica da 50MP con zoom ottico 3x e una ultra grandangolare da 8MP. In Cina, il Find N5 è disponibile nei colori Cosmic Black e Misty White.

Nei video ufficiali: capacità, resistenza e impermeabilità

Per mettere in risalto le qualità del nuovo Find N5, OPPO ha pubblicato tre video promozionali. Il primo è dedicato all’esperienza visiva del display interno, enfatizzandone l’immersività. La però risulta essere leggermente ingannevole. Poiché la clip mostrata sullo schermo non ha le classiche barre nere ai lati. Un effetto ottenibile solo ingrandendo il video e tagliandone i bordi.

Nel secondo video, ci si sposta invece sulla resistenza agli urti. Infatti viene mostrato lo smartphone cadere su un angolo mentre è aperto, senza riportare danni apparenti. Infine, il terzo video si concentra sull’impermeabilità. L’ OPPO Find N5 è il primo pieghevole a ottenere le certificazioni IPX8 e IPX9. Elemento che gli garantisce protezione sia dalle immersioni complete in acqua che dai getti d’acqua ad alta pressione. Non a caso è uno dei telefoni pieghevoli più robusti attualmente in commercio.