WhatsApp migliora le chiamate di gruppo con un’importante novità

Gestire le chiamate nei gruppi di WhatsApp sta per diventare molto più semplice. Gli sviluppatori di Meta, in questi giorni, infatti stanno lavorando a un aggiornamento che permetterà di evitare telefonate accidentali. Un problema segnalato da tantissimi utenti. Attualmente, basta un semplice tocco sui pulsanti “Chiamata vocale” o “Chiamata video” per avviare una conversazione con tutti i membri del gruppo. Cosa che avviene spesso anche senza volerlo.

La nuova funzione di WhatsApp sarà disponibile presto su Android

Ma con la nuova versione beta 2.24.21.29 per Android, WhatsApp introduce un sistema rinnovato. Finalmente cambia il modo in cui vengono effettuate le chiamate nei gruppi. La modifica più importante riguarda l’interfaccia. Dai tre pulsanti attuali si passerà a due, semplificando l’interazione e riducendo il rischio di errori. Ora, quindi quanto una persona preme accidentalmente il pulsante di chiamata, non partirà immediatamente una telefonata a tutti i partecipanti. Al contrario, verrà mostrata una schermata con due opzioni. La prima consente di selezionare manualmente le persone da chiamare. La seconda invece, permette di creare un link da condividere nella chat, così chi vorrà potrà unirsi alla conversazione in autonomia.

L’introduzione di questo sistema è stata segnalata dal blog specializzato WABetaInfo, sempre attento alle novità legate a WhatsApp. Secondo quanto riportato, l’aggiornamento verrà rilasciato a breve per gli utenti Android. Anche se al momento non ci sono conferme su un’eventuale estensione a iOS.

Questo cambiamento rappresenta un passo avanti per la rinomata piattaforma di messaggistica. La quale continua a migliorare, sempre di più, l’esperienza degli utenti, rendendo le interazioni più intuitive e prive di inconvenienti. Infatti, le chiamate di gruppo sono uno strumento molto utilizzato, ma spesso hanno creato situazioni imbarazzanti proprio a causa di chiamate avviate per errore. Ma con la nuova interfaccia non ci sarà più questo problema. Le persone avranno maggiore controllo e potranno comunicare in modo più efficace.

WhatsApp sta dimostrando ancora una volta di voler rispondere alle esigenze della sua community. Affinando le sue funzionalità e rendendo l’app sempre più sicura e pratica da usare.