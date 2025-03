OpenAI, scopriamo le novità di GPT-4.5

OpenAI ha confermato il rilascio ufficiale di GPT-4.5, la nuova versione del modello linguistico che permette l’esistenza di ChatGPT. Come confermato anche da Sam Altman, fondatore dell’azienda, si tratta del Large Language Model (LLM) più grande mai realizzato fino ad oggi dal team di ricerca interno.

Nella dichiarazione ufficiale rilasciata dall’azienda, si legge che GPT-4.5 risulta migliore rispetto alla versione precedente sotto ogni punto di vista. In particolare, OpenAI ha ottimizzato il pre-addestramento e il post-addestramento per garantire un miglioramento continuo al modello attraverso l’acquisizione costante di nuove informazioni.

Inoltre, attraverso l’apprendimento non supervisionato, GPT-4.5 può migliorare le proprie capacità di riconoscimento e adattamento, offrendo risposte sempre più precise e coerenti in maniera rapida ed immediata. I test condotti fino ad ora dimostrano che le interazioni con il modello di nuova generazione risultano più naturali che in passato, facilitando il modo di rapportarsi allo stesso.

GPT-4.5 is ready!

good news: it is the first model that feels like talking to a thoughtful person to me. i have had several moments where i've sat back in my chair and been astonished at getting actually good advice from an AI.

bad news: it is a giant, expensive model. we…

— Sam Altman (@sama) February 27, 2025