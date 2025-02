OpenAI annuncia GPT-4.5, il modello AI più potente: capisce meglio e risponde subito

C’era tanta attesa e c’erano stati tanti ritardi, ma ora l’annuncio è ufficiale: OpenAI presenta ufficialmente GPT-4.5, il suo nuovo modello AI. Questo fungerà da tramite per la prossima generazione dell’intelligenza artificiale e al momento, secondo quanto riferito dall’azienda, è il modello linguistico più avanzato mai creato. Al momento è disponibile solo per gli utenti che utilizzano ChatGPT Pro ma ben presto verrà esteso anche a coloro che usano le versioni Plus, Edu, Team ed Enterprise.

Cosa rende speciale GPT-4.5

Facendo un paragone con gli altri modelli sviluppati in precedenza da OpenAI, GPT-4.5 è stato pensato appositamente per essere più naturale nell’interazione. Inoltre sarà anche più preciso nelle risposte e meno incline alle “allucinazioni”. È inoltre interessante capire come apprende e soprattutto come risponde:

Non pensa prima di rispondere , differenziandosi dai modelli di ragionamento come OpenAI o1;

, differenziandosi dai modelli di ragionamento come OpenAI o1; L’apprendimento non supervisionato gli permette di migliorare la comprensione del linguaggio e delle sfumature umane senza bisogno di un training costante;

gli permette di migliorare la comprensione del linguaggio e delle sfumature umane senza bisogno di un training costante; Eccelle nella scrittura e nel design, dimostrando una sensibilità estetica maggiore rispetto alle versioni precedenti.

L’addestramento è stato portato avanti utilizzando delle tecniche all’avanguardia che hanno ridotto sensibilmente il rischio di errori. La precisione di ogni risposta dunque è migliorata e il merito è del supercomputer Microsoft Azure AI utilizzato proprio per l’addestramento.

Le dichiarazioni di Sam Altman e i limiti di GPT-4.5

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha descritto GPT-4.5 come una “persona premurosa”, sottolineando però alcune criticità. Il modello è enormemente costoso da gestire e, a causa della carenza di GPU, il rilascio è stato inizialmente limitato agli utenti Pro.

Altman ha anche avvertito che GPT-4.5 non è un modello di ragionamento e non supererà i benchmark di intelligenza computazionale, ma offre un tipo diverso di intelligenza, con capacità che lo rendono unico nel panorama AI.

Le novità di Sora: il generatore di video AI arriva in Europa

Oltre a GPT-4.5, OpenAI ha annunciato il debutto in Europa di Sora, il modello AI per la generazione e modifica di video da testo. Gli utenti di ChatGPT Pro e Plus possono ora accedere a Sora Editor, una piattaforma avanzata che consente di creare e modificare video con strumenti innovativi:

Remix: permette di sostituire o eliminare elementi all’interno di un video;

permette di sostituire o eliminare elementi all’interno di un video; Re-cut: identifica i migliori fotogrammi e li estende per rendere una scena più fluida;

identifica i migliori fotogrammi e li estende per rendere una scena più fluida; Storyboard: organizza e modifica la sequenza dei video in una timeline personalizzata;

organizza e modifica la sequenza dei video in una timeline personalizzata; Loop: crea video che si ripetono in modo continuo;

crea video che si ripetono in modo continuo; Blend: fonde due video in uno solo;

fonde due video in uno solo; Pre-sets: offre stili predefiniti (come Film Noir, Papercraft, Card) che possono essere applicati ai contenuti.

Per promuovere Sora, OpenAI ha collaborato con artisti europei, tra cui Josephine Miller, Jon Uriarte, Boris Eldagsen e Adeline Mai, con una serie di video tutorial già disponibili su YouTube.