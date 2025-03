Dacia Jogger, tecnologia all’avanguardia per offrire il massimo della sicurezza

Con la sua Jogger la casa automobilistica rumena Dacia ha proposto agli utenti una nuova soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e in grado di offrire il meglio dell’esperienza di guida. Non a caso, infatti, il lavoro portato avanti dal team di esperti del marchio ha consentito di aggiornare l’attuale generazione con una serie di ottimizzazioni che hanno anche migliorato la sicurezza.

Dal punto di vista della sicurezza, infatti, non mancano importarti tecnologie di assistenza alla guida a bordo della Dacia Jogger. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla dotazione di cui dispone questo modello.

Dacia Jogger: il massimo della sicurezza

L’importante lavoro su cui la casa automobilistica Dacia ha puntato per realizzare questo modello ha portato ad un risultato senza dubbio ottimale. La Jogger infatti non passa inosservato poiché si tratta di un veicolo su cui l’azienda rumena ha deciso di integrare una suite completa di sistemi ADAS. Sistemi che hanno consentito di aumentare la sicurezza rendendola conforme alle più recenti normative europee.

Nello specifico, la Jogger è dotato di una serie di tecnologie all’avanguardia come il monitoraggio dell’attenzione del conducente, la frenata automatica d’emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti congiuntamente alla presenza di appositi sensori di parcheggio posteriori. Oltre a ciò, non manca la presenza della scatola nera (EDR), il riconoscimento dei segnali stradali e il Lane Departure Warning.

Non passa, inoltre, inosservato il “My Safety”, pulsante che il costruttore ha deciso di implementare per consentire all’utente di gestire come preferisce i sistemi di assistenza. Infine, il Rescue Code, permette di semplificare gli interventi di soccorso in caso di emergenza, andando a ottimizzare completamente la sicurezza per l’utente. Il QR Code, infatti, posizionato sul parabrezza e sul lunotto posteriore consente di consultare la scheda di soccorso.

Non ci resta che attendere ulteriori novità sui prossimi modelli che la casa automobilistica Dacia porterà su strada nel corso dei prossimi mesi.