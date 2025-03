EcoFlow: rivoluziona il settore dell’energia portatile

EcoFlow si conferma pioniere nel settore delle soluzioni energetiche portatili. Ciò grazie a dispositivi all’avanguardia. I suoi prodotti sono realizzati per offrire ovunque indipendenza energetica. Grazie all’innovazione continua, EcoFlow fornisce prodotti versatili, affidabili e sostenibili. A tal proposito, l’azienda ha presentato il nuovo EcoFlow Power Hat. Si tratta di un accessorio rivoluzionario che unisce protezione dal sole e ricarica intelligente per i propri dispositivi. Il cappello è dotato di una serie di micro-pannelli solari flessibili e integrati. È in grado di assicurare una ricarica costante senza bisogno di interventi manuali.

EcoFlow: le novità in arrivo per la ricarica “portatile”

Grazie alla tecnologia di orientamento automatico, il cappello ottimizza l’angolo di esposizione alla luce. Garantendo così un’efficienza energetica superiore rispetto ai pannelli solari tradizionali. Con la sua potenza, l’EcoFlow Power Hat è in grado di ricaricare uno smartphone in sole tre ore. Inoltre, riesce a caricare fino a due dispositivi insieme. Ciò grazie alla doppia porta USB (A e C).

Realizzato con materiali ultraleggeri e resistenti agli agenti atmosferici, il cappello è impermeabile agli spruzzi, resistente alla sabbia e alla polvere. Assicurando un utilizzo confortevole anche nelle condizioni più estreme. Il design pieghevole permette di riporlo facilmente nello zaino. Opzione che lo rende ideale per attività all’aperto. Come escursioni, pesca, sport all’aria aperta e viaggi.

Oltre al nuovo cappello, EcoFlow ha presentato anche il nuovo RAPID Magnetic Power Bank. Si tratta di una soluzione vantaggiosissima per chi ha bisogno di energia sempre disponibile. Dotato di una tecnologia di ricarica magnetica ultra-rapida, il dispositivo utilizza batterie ad alta densità energetica. Ciò permette di ottenere una ricarica potente e sicura anche in mobilità.

Tale power bank permette di ricaricare completamente i propri dispositivi. A tal proposito, la certificazione Qi2 garantisce la massima compatibilità e velocità. Mentre il sistema di raffreddamento intelligente monitora costantemente la temperatura per evitare surriscaldamenti e prolungare la durata della batteria.

EcoFlow continua a rivoluzionare il mondo dell’energia portatile con soluzioni avanzate, pratiche ed efficienti. In tal modo, l’azienda offre una libertà senza precedenti per tutti gli utenti, ovunque si trovino.