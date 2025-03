Mini PC con COUPON GRATIS su Amazon: l’offerta è IRRIPETIBILE

La promozione disponibile in questi giorni su Amazon prevede la possibilità di mettere le mani su un mini PC di ultima generazione ad un prezzo veramente conveniente, quasi unico nel suo genere, stiamo parlando del mini PC W11, con processore intel N150, un SoC di fascia bassa, ma comunque più che sufficiente per riuscire a garantire prestazioni più che adeguate per la situazione.

La configurazione prevista per questo dispositivo parte da 16GB di RAM DDR4, e si estende poi con 256GB di memoria interna (espandibile con un altro SSD) su SSD. Il prodotto, realizzato da Acemagic, presenta una buona dotazione in termini di connettività fisica: nella parte posteriore sono presenti una porta HDMI, una porta DP, una ethernet gigabit, e due porte classiche USB-A. Spostando l’attenzione anteriormente, ecco arrivare altre due USB-A ed un jack da 3,5 millimetri.

Amazon fa incetta di sconti: ecco il Mini PC in forte sconto

Promozione da non perdere assolutamente di vista nel momento in cui siete interessati all’acquisto di un prodotto di ottima qualità a basso prezzo, infatti il listino parte da quasi 300 euro, anche se negli ultimi giorni era stato in promozione a 199 euro. A questo punto Amazon ha deciso di abbassare la spesa di altri 10 euro, fino a scendere a 189 euro. L’ultima soluzione su cui poter fare affidamento prevede l’applicazione del coupon del valore di 20 euro, per arrivare ad una spesa finale di soli 169 euro (attenzione che questo coupon deve essere applicato manualmente dall’utente stesso). Ricordatevi di premere qui per effettuare l’acquisto.

In termini dimensionali, ovviamente, il prodotto è facilmente trasportabile ovunque vogliate e desiderate, raggiungendo 8,9 x 8,9 centimetri di base (è a tutti gli effetti un quadrato), con un’altezza di 4,3 centimetri.